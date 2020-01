Deandre Ayton – Ricky Rubio, un duo prometteur

Et si c’était un déclic pour Deandre Ayton ? Auteur de son premier double « double double » en carrière face aux Knicks avec 26 pts et 21 rbds, le pivot des Suns monte en puissance depuis quelques matches. L’ancien premier choix de la Draft est parvenu à oublier sa suspension pour 25 matches, si dommageable sur le plan mental et physique, et ses coéquipiers ont noté un changement.

« A chaque match, il fait des progrès incroyables » souligne Devin Booker dans l’Arizona Central. « Il a deux mois de retard sur nous, mais il nous rattrape vite. Sa manière de défendre, sa manière de courir, ses qualités athlétiques… Ça ne s’apprend pas. C’est une force de la nature. » Ce soir, à Boston, Ayton disputera son 11e match de la saison. C’est 31 de moins que ses coéquipiers, mais comme le dit Booker, il s’est vite remis à leur niveau. « Je suis content pour lui, et j’espère qu’il va pouvoir s’appuyer là-dessus » a réagi Monty Williams après la victoire à New York.

Ce qui est encourageant, c’est que son entente avec Ricky Rubio est plus que prometteuse. A New York, les deux ont enchaîné les alley oop. « On construit notre cohésion » témoigne le meneur espagnol. « Le timing de son jump est irréel. J’adore ça, et on a juste besoin de temps, surtout en match, pour développer ça. »

Qu’en pense Ayton ? Comme Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert avant lui, le Bahaméen se régale d’avoir un tel meneur à ses côtés, et il revient sur ce alley oop réussi sur une passe d’une dizaine de mètres de Rubio. « Il a vu mon regard… J’étais déjà loin, et je ne sais pas où il était, mais c’était très loin. Je pense qu’il était au milieu de terrain, ou même proche de notre ligne à 3-points. Ça m’a bluffé. »

Pour Monty Williams, il faut maintenant confirmer. « Il en est à un stade où je pense qu’il doit maintenir le même niveau. Je l’ai fait jouer 21 minutes en première mi-temps, et il ne semblait pas fatigué. C’est ce qu’on essaie d’atteindre. »