Minnesota – OKC : Shai Gilgeous-Alexander en mode Russell Westbrook !

Dans ses courses, ses tirs, ses prises de décisions, on voit bien que Shai Gilgeous-Alexander pique tout ce qu’il peut à Chris Paul. Ce dernier lui laisse les clés du camion dans le premier quart, à raison : il compile 4 points, 7 rebonds et 4 passes – c’est quatre de plus que lors de son dernier match et une de plus que sa moyenne. Le régional de l’étape, Mike Muscala, se montre avec déjà 8 points, mais c’est Minnesota qui mène après 12 minutes (33-30).

Steven Adams parvient à faire passer son équipe devant avec 5 points de suite, mais les remplaçants locaux mettent un petit coup d’accélérateur pour prendre 8 points d’avance, plus gros écart du match. Le trio SGA-Schroder-Gallinari prend alors les choses en main pour inscrire les 25 points d’OKC jusqu’à la pause et lui donner l’avantage (63-60).

Premier triple double en carrière pour SGA

Le Thunder va frapper à deux reprises au même endroit dans le troisième quart, avec un 11-3 au retour des vestiaires, auquel le duo Covington-Napier répond comme il peut, puis un 10-2, dont le surprenant Naz Reid essaie de limiter les conséquences. Après trois quart-temps, OKC mène de 13 points avec un Shai Gilgeous-Alexander absolument partout qui est passé en mode Russell Westbrook : il affiche 18 points, 18 rebonds et 8 passes (92-79) !

L’ancien Clipper n’est pas long à aller valider son triple double XXL – le premier de sa carrière – mais OKC doit gagner pour qu’il ait encore plus de poids. Et ce n’est pas fait : Minnesota revient à -7 sur un tir primé de Naz Reid. Schroder et Muscala lui répondent de loin également, mais Covington aussi y va de son 3-points, imité bientôt par Napier. Celui de Gallinari à 3 minutes de la fin va faire très mal aux Loups, qui passent trois minutes sans marquer et doivent finalement rendre les armes.

C’est une 13e victoire en 15 matches pour OKC, servie sur un plateau par Gallo et ses 30 points, ainsi que SGA et son 20/20/10. Il devient le 4e joueur de l’histoire – le plus jeune même ! – à réussir un triple double avec deux catégories au-dessus des 20 unités. Prochain rendez-vous pour le Thunder demain avec la réception de Toronto quand les Wolves accueilleront eux Indiana.