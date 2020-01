Devin Booker avait gardé le meilleur pour la fin

Pendant tout la soirée, leur duel a rythmé cette opposition entre les Suns et le Magic. Devin Booker et Evan Fournier étaient tous les deux dans un bon soir, et on a bien cru que Nikola Vucevic allait les départager. Le Monténégrin plante deux 3-points de suite dans le money time, et le Magic prend quatre points d’avance à une minute de la sirène.

Moment choisi par Devin Booker pour mettre K.O. Fournier et le Magic. Un premier 3-points en catch-and-shoot avec le Français collé à lui, puis carrément un 3-points en première intention sur la contre-attaque après avoir volé un ballon à Markelle Fultz. Fournier baisse les bras et rejoint le banc pour le temps-mort. Booker vient de frapper. En 16 secondes seulement.

« Du coeur, de la détermination, du désespoir, car évidemment on en avait vraiment besoin » raconte la star des Suns à propos de sa dernière minute. « J’étais dedans… J’ai réussi l’interception, j’ai senti qu’il y avait un shoot ouvert, et que ça nous permettrait d’avoir deux possessions. Je l’ai pris et c’est rentré. »

« Je suis fier de la manière »

Derrière, Ricky Rubio vole (avec une belle faute…) un ballon des mains de Vucevic, et s’en va inscrire un lancer. Fournier loupe la balle de l’égalisation. Booker prend le rebond. C’est fini. Phoenix a terminé le match sur un 8-0. Le hold up parfait.

« On galère ces derniers temps, et on voulait vraiment une victoire importante » poursuit Booker. « On a effectué deux gros entraînements. On s’est parlé, et on obtient une victoire compliquée face à une très bonne équipe. Je suis fier de la manière. »

Côté Evan Fournier, c’est la soupe à la grimace, et le Français ne veut pas entendre parler des absents (Aminu, Isaac, Carter-Williams…). « Quand on joue, on ne réfléchit pas vraiment à savoir qui est là ou pas. On doit juste faire notre boulot. Il faut exécuter les systèmes en défense, rester dedans, et faire son boulot. Peu importe qui est sur le terrain. Evidemment, on aimerait que les gars reviennent, mais ça n’arrivera pas rapidement, et on doit faire notre boulot. »