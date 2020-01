Le Top 10 de la nuit : Anthony Davis et Aaron Gordon la tête dans les étoiles

Pas de répit pour les arceaux de la NBA ! Le top 10 de la nuit fait la part belle aux as du tomar. Ben Simmons est au départ et à l’arrivée, occupant la 10e place avec un dunk en mode saut en longueur et la première avec une claquette féroce.

Il y a aussi eu du spectacle à Orlando où Bam Adebayo et Mo Bamba se sont rendu la politesse à grands coups de fracassages de cercle, sans oublier Aaron Gordon qui s’est fait plaisir avec un bon coup de marteau pour assommer la défense du Heat.

N°9 de ce Top 10 également marqué par le panier « à la Larry Bird » de Furkan Korkmaz ou le contre décisif de Daniel Theis, difficile de ne pas mentionner ce alley oop monumental entre Danny Green et Anthony Davis !