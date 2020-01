Jimmy Butler quitte Jordan Brand

C’est ESPN qui a lâché l’information : Jimmy Butler et Jordan Brand ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat qui les liait. Pourtant, les deux camps avaient signé jusqu’au 30 septembre 2020 et Jimmy Butler était dans l’écurie Jordan depuis 2014, après une première expérience chez Adidas.

Voici donc l’extérieur du Heat sur le marché des sneakers et bien évidemment, les plus grosses marques vont rapidement – avant le All-Star Game sans doute – le contacter pour négocier un juteux contrat.

On pense notamment à Li-Ning qui, même après la récente signature de D’Angelo Russell, se cherche un nouvel ambassadeur après la retraite de Dwyane Wade. Et comme Jimmy Butler et l’ancienne gloire de Miami sont proches, il ne serait pas improbable de voir la marque chinoise essayer de séduire l’ancien des Bulls.

Ou encore à Puma, qui s’est fait remarquer ces derniers mois, notamment avec l’arrivée de Kyle Kuzma. Mais la marque allemande a elle aussi besoin d’un visage plus puissant sur le plan sportif, et surtout d’un All-Star confirmé.