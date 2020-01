Nick Nurse salue le développement des joueurs du Heat

Si la Draft reste toujours l’une des priorités des équipes NBA pour renforcer son effectif avec des jeunes, de nombreuses d’entre elles ne se contente pas de la grand messe annuelle, souvent par nécessité, faute de choix de Draft importants.

Par le passé, Miami est souvent allé chercher des joueurs complètement ignorés de la concurrence : ce fut ainsi le cas avec l’ancien Chalonnais, Udonis Haslem, et Joel Anthony, tous deux sacrés en 2012, ou plus récemment Tyler Johnson, Rodney McGruder et Hassan Whiteside. Cette saison, la franchise floridienne fait encore des merveilles avec Kendrick Nunn, déniché par des Warriors dans l’incapacité de le conserver, Duncan Robinson ou encore Chris Silva. Aucun de ces joueurs n’a été drafté, une situation qui devrait être de plus en plus fréquente selon le coach des Raptors, Nick Nurse.

Un historique impressionnant de joueurs non draftés

« On voit de plus en plus de joueurs non draftés contribuer et je pense que la raison possible est que la différence entre le 25e joueur de la Draft et le 95e est de plus en plus mince, confie-t-il à ESPN. Cela fait du développement des joueurs et de l’utilisation de votre équipe de G-League des facteurs importants. »

Nick Nurse est bien placé pour évoquer ce sujet, lui qui a pu bénéficier lors de la campagne titrée de l’équipe canadienne des services de Pascal Siakam, drafté en fin de premier tour mais développé en grande partie en G-League, et Fred VanVleet, lui-même non drafté. Aujourd’hui, ils pourraient tous deux être sélectionnés pour la première fois de leur carrière au All-Star Game.

Fred VanVleet : « La Draft n’est pas infaillible »

Et dans le même temps, Toronto continue de se montrer pertinent dans sa prospection de talents, comme l’illustre l’histoire de Terence Davis, non appelé à la Draft 2019 mais déjà élément-clef du banc canadien.

« La Draft n’est pas infaillible, on l’a vu, rappelait Fred VanVleet en début de saison. Les dirigeants sont humains et font des erreurs. Les joueurs ont un mauvais match, la direction fait des choix stupides, ça arrive. Parfois, ça ne marche tout simplement pas. Vous avez donc des joueurs qui auraient du être draftés ou auraient pu l’être mais qui ne le sont pas et ils trouvent leur voie au sein d’une équipe et partent pour une longue et belle carrière. »

À ce titre, les « two-way contract », dont a bénéficié Duncan Robinson et qui concerne toujours Chris Silva, constituent un autre moyen supplémentaire pour développer les jeunes et le Heat en profite donc largement. Après Robinson, désormais sous contrat garanti, Chris Silva pourrait bientôt lui aussi signer un contrat plus pérenne. « Ce que le Heat a été capable de faire avec ces gars est une belle histoire, renchérit Nurse. Le vivier de talents devient plus large. »