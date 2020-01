Double entraînement pour Caris LeVert, qui se rapproche d’un retour

Absent depuis le 10 novembre 2019, suite à sa blessure au pouce contre les Suns, Caris LeVert va revenir d’ici quelques jours, comme il l’a confié. « Je suis proche, très proche », annonce le joueur, qui n’attend plus que le feu vert de la franchise, qui pourrait intervenir ce « vendredi ou samedi matin ».



Sauf que les Nets ont mis en place un protocole très strict avant de relancer un joueur. Il consiste à faire deux entraînements la même journée. Ainsi, ce mercredi, Caris LeVert a non seulement participé à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers, mais il en a également effectué un second dans la foulée.

Même si pour lui, c’est davantage une question de sensation et d’habitude (il va jouer avec un strapping sur son pouce) qu’un souci de souffle ou de jambes, comme ce fut le cas la saison passée où il s’était luxé le pied droit. « Bien sûr, c’est clairement différent quand on se blesse dans le haut du corps. Là, on peut courir un peu. J’ai pu faire un peu de musculation aussi. »

Kyrie Irving passera sans doute par les mêmes étapes avant de revenir de sa blessure à l’épaule.

« Ce double entraînement, c’est pour accumuler assez de jeu afin que le joueur se sente à l’aise et en confiance », détaille Kenny Atkinson. « C’est notre façon de faire et c’est en quelque sorte ma philosophie. C’est nécessaire pour les joueurs d’avoir un certain nombre de contacts et d’actions pour retrouver du rythme. »

Les Nets se déplacent à Dallas ce jeudi soir, et recevront les Raptors samedi soir. C’est peut-être là que l’ailier à tout faire de Brooklyn pourrait revenir. Si ce n’est pas le cas, il y aura un déplacement à Orlando avant une série de quatre rencontres à domicile. Nul doute que Caris LeVert sera, au moins, aligné durant cette période.