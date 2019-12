En double prolongation, Minnesota met fin à sa série de 11 défaites à Sacramento

Toujours privés de Karl-Anthony Towns, les Wolves restent sur une série de 11 revers consécutifs. Mais ça ne va pas beaucoup mieux pour les Kings, qui viennent eux de s’incliner quatre fois de suite…

Tout le monde est donc tendu, d’autant que De’Aaron Fox retombe bizarrement en essayant de contester un tir, et se bloque visiblement le dos. Le meneur doit quitter ses partenaires après deux minutes de jeu. Robert Covington tente de lancer son équipe, mais ce n’est pas fameux des deux côtés, avec beaucoup de maladresse.

Alors que les extérieurs arrosent (5/17 pour Jeff Teague, 4/19 pour Andrew Wiggins, 8/28 pour Bogdan Bogdanovic, 2/12 pour Harrison Barnes, 6/20 pour Buddy Hield…), ce sont les intérieurs qui s’en sortent le mieux, l’énergique Richaun Holmes compilant un gros double-double (20 points, 18 rebonds) en battant son record de prises en carrière. Mais dans cet océan de tirs ratés de leurs partenaires, Gorgui Dieng s’en tire également bien, avec un joli double-double également (21 points, 15 rebonds).

Les deux équipes ne se quittent pas et après une interception et un panier de Cory Joseph, à deux minutes de la fin, plus personne ne marque. Luke Walton a pourtant ressorti son joli système de la gagne, mais la passe de Cory Joseph est un peu trop fort pour le alley-oop vers Harrison Barnes.

90-90. On file donc en prolongation, où personne n’arrive encore à faire la différence après un shoot à 3-points de Buddy Hield qui remet les équipes dos à dos. 97-97. On est reparti pour une deuxième prolongation.

Andrew Wiggins, Jeff Teague et Robert Covington passent un 6-0 qui donne l’avantage aux Wolves, qui sont sur le point de mettre fin à leur série de défaites. Mais dans ce match de la peur, les deux équipes trembleront jusqu’au bout. Buddy Hield réussit deux tirs en trente secondes et ça permet à Sacramento d’avoir la balle de match. Elle est logiquement pour le Bahaméen, mais son 3-points est raté !

Dans la souffrance, Minnesota met donc fin à sa série de 11 défaites consécutives alors que c’est la 5e de suite pour les Kings, en difficulté sur le plan offensif, et qui ont de nouveau perdu De’Aaron Fox…