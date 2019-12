Les Grizzlies viennent s’imposer à Oklahoma City

Pourtant, la soirée partait plutôt bien pour le Thunder, avec un Steven Adams omniprésent. En défense déjà, avec son corps et ses rebonds, puis en attaque où le pivot réalise un « euro-step » pour inscrire deux points !

Oklahoma City défend très bien et Memphis peine à trouver de bonnes positions de shoot. Jaren Jackson Jr. trouve une première ouverture à 3-pts et n’hésitera pas à tenter sa chance, parfois avec réussite mais surtout avec gourmandise, ses tentatives étant très audacieuses (18-23).

Si le jeune intérieur est aussi joueur, c’est parce que Ja Morant est très discret. Le rookie ne force rien, fait tourner la balle et Memphis met un genou à terre après un 11-2. Les ballons perdus ralentissent les joueurs du Tennessee. Mais ils réagissent dans la foulée, profitant d’un relâchement du Thunder, avec un 8-0. On arrive à la pause avec une rencontre équilibrée (47-49).

Le Thunder s’est oublié en défense

Comme en début de partie, au retour des vestiaires, le Thunder s’appuie sur Steven Adams, bien secondé par Chris Paul qui tente de garder son équipe dans le match. Car les Grizzlies jouent plus juste et tapent plus fort. La défense des locaux est débordée et un premier écart se creuse (74-86). Dennis Schroder et sa bande ont besoin de serrer la vis, mais c’est tout le contraire qui arrive.

L’entame de quatrième quart-temps de Memphis est parfaite ou presque. Soit ils marquent, soit ils prennent le rebond offensif pour finalement conclure. Les paniers filent à chaque possession et le Thunder se retrouve à vingt points d’écart. Les oublis et les manques, au pire moment en plus, ont été trop nombreux. Pour opérer un comeback, Billy Donovan demande à ses troupes de monter d’un cran en défense, en pressant. Sur quelques possessions, cela fait son effet, mais sérieux et appliqués, les Grizzlies tiennent dans leurs pattes la victoire (97-110).

Sans faire de bruit, les Grizzlies ne sont qu’à deux victoires de la huitième place à l’Ouest…