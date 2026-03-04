Betclic ou Bwin : quel est le meilleur bookmaker en 2026 ?

En Mars 2026, Betclic est le meilleur bookmaker par rapport à Bwin : meilleure application, plus de fonctionnalités et une offre de paris plus complète. Bwin mise sur ses paris en direct avec streaming et un catalogue de plus de 20 sports. On a passé au crible les bonus, les cotes, les applis et les promos des deux bookmakers pour vous aider à trancher.

✅ Avantages Betclic ✅ Avantages Bwin Meilleures cotes, surtout sur foot et basket Streaming live gratuit sur de nombreuses compétitions Application plus fluide (4,7/5 iOS, 4,5/5 Android) et fonctionnalités exclusives (MyCombi, annulation de pari, assurance combiné) Catalogue de sports plus large (40+ disciplines dont snooker, badminton, NASCAR) Bonus plus flexible : cote min. 1,00, freebets valables 60 jours, retrait instantané en 2 min Service client avec ligne téléphonique en plus du chat (9h-22h) S'inscrire sur Betclic S'inscrire sur Bwin

Betclic ou Bwin : notre comparatif pour choisir

Betclic domine cette confrontation sur la majorité des critères. Son application est plus fluide, ses fonctionnalités plus riches (MyCombi, annulation de pari, assurance combiné) et son interface mieux pensée pour le mobile.

Bwin tire son épingle du jeu avec un streaming live gratuit sur de nombreuses compétitions et un catalogue sportif légèrement plus large. Pour un parieur débutant ou régulier en France, Betclic reste le choix le plus sûr.

Critères Betclic Bwin Bonus 100 € en freebets (1er pari remboursé si perdant) 100 € en crédits de jeu (1er pari remboursé si perdant) Meilleures cotes Cotes solides sur le foot et le basket, très compétitif sur les buteurs Cotes correctes sur les grosses affiches, plus faibles sur les marchés secondaires Fonctionnalités Paris live, live streaming, Cash out, MyCombi, Loto Foot

Pas de Betbuilder classique Paris live, live streaming, Cash out, Pari combiné

Pas de Loto Foot ni de Betbuilder Catalogue 20+ sports 20+ sports (Catalogue légèrement plus large) Application iOS : 4,7/5 / Android : 4,5/5 iOS : 4,6/5 / Android : 3,9/5 Sécurité & fiabilité 5/5 (ANJ, SSL, KYC, protection des données) 4,5/5 (ANJ, SSL, KYC, protection des données) Service client 7/7, chat (8h-minuit), e-mail, FAQ complète 7/7, chat (8h-minuit), téléphone (9h-22h), e-mail, FAQ Autres univers Poker + Turf Poker Note globale 18/20 13/20

Bonus de bienvenue et offres : avantage Betclic

Les deux bookmakers offrent un premier pari remboursé jusqu’à 100 €, mais Betclic s’impose sur les conditions. Aucune cote minimale exigée, remboursement immédiat et 5 tickets poker offerts en bonus. Chez Bwin, le crédit de jeu reçu doit être rejoué sur une cote minimale de 1,50, ce qui limite la flexibilité.

Critères Betclic Bwin Montant Jusqu’à 100 € Jusqu’à 100 € Type Freebets (feebets) Crédits de jeu non retirables Mise minimale 1 € 10 € Côte minimale 1,00 1,10 (1er pari) / 1,50 (freebet) Dépôt minimum 10 € 10 € Délai de versement Immédiat après résultat Sous 24h après résultat Validité du bonus 60 jours 10 jours (crédit de jeu)

L’absence de cote minimale chez Betclic, c’est un vrai confort. Vous pouvez miser votre premier pari sur n’importe quel marché sans contrainte, alors que Bwin impose une cote de 1,10 minimum pour le pari qualifiant.

Côté durée, la différence est nette : 60 jours pour utiliser vos feebets Betclic contre seulement 10 jours chez Bwin. Si vous prenez votre temps pour parier, Betclic est clairement plus adapté.

Betclic complète son offre avec 5 tickets Spin & Rush pour le poker (1 € chacun) ou propose un bonus turf jusqu’à 100 €. Bwin propose également un bonus poker (100 € sur le 1er dépôt), mais aucune offre turf.

Vérifiez le code bonus Betclic valide ou consultez le code promo Bwin pour connaître l’offre en cours.

Cotes : avantage Betclic

Betclic affiche des cotes régulièrement au-dessus de la moyenne du marché français, surtout sur le football (Ligue 1, Ligue des Champions) et le basketball (NBA). Ses cotes boostées hebdomadaires ajoutent un vrai plus pour maximiser les gains sur les grosses affiches.

Bwin propose des cotes stables mais globalement en dessous de Betclic et de la plupart de ses concurrents directs. Sur les marchés secondaires (nombre de buts, buteurs), l’écart se creuse davantage.

En résumé, si la rentabilité de vos paris compte, Betclic est le meilleur choix. Bwin reste correct sur certaines affiches européennes, mais ne rivalisera pas au quotidien.

Fonctionnalités : avantage Betclic

Fonctionnalités Betclic Bwin Live Streaming ✅ ✅ Cash out ✅ ✅ Paris live ✅ ✅ Pari combiné ✅ ✅ Loto Foot ✅ ❌ Betbuilder ❌ (MyCombi équivalent) ❌

Betclic prend l’avantage grâce à ses outils exclusifs. Le MyCombi permet de créer des paris personnalisés sur un même match (buteur + score + corners par exemple). L’annulation de pari dans les 2 minutes, c’est une fonctionnalité unique en France.

Bwin mise sur son Cash Out automatique, un système qui vous permet de prédéfinir un seuil de gain ou de perte. Pratique pour les parieurs qui ne veulent pas surveiller chaque pari en continu.

L’assurance combiné de Betclic est aussi un argument solide : si un seul de vos matchs est faux dans votre combi, vous récupérez votre mise. Bwin ne propose rien d’équivalent.

Catalogue de sports : égalité

Les deux bookmakers couvrent l’essentiel : football, tennis, basketball, rugby, handball, hockey sur glace, Formule 1 et bien d’autres. Betclic affiche une vingtaine de sports avec jusqu’à 350 paris par match sur les grosses affiches.

Bwin revendique jusqu’à 40 catégories sportives, ce qui en fait l’un des catalogues les plus larges en France. On y trouve des disciplines rares comme le snooker, le badminton ou le NASCAR. En revanche, le nombre de paris par événement reste bien inférieur à Betclic (environ 50 contre 350).

Au final, Bwin a la quantité de sports, Betclic la profondeur des paris. Si vous cherchez de la variété, Bwin a un léger avantage. Si vous voulez plus d’options sur un même match, Betclic gagne.

Application : avantage Betclic

Betclic Android Betclic iOS Bwin Android Bwin iOS Taille ~218 Mo ~200 Mo ~150 Mo ~135 Mo Version min. Android 8.0 iOS 15.0 Android 8.0 iOS 14.0 Note 4,5/5 4,7/5 4,1/5 4,4/5

Betclic possède l’une des meilleures applications de paris sportifs en France. L’interface est claire, la navigation rapide, et tout est pensé pour le mobile : balayages latéraux, connexion biométrique (Face ID, Touch ID) et FastBet pour valider un pari en 3 taps.

L’appli Bwin fait le job, surtout sur iOS où la note reste bonne (4,4/5). En revanche, sur Android, les retours sont plus mitigés (4,1/5) avec des plaintes récurrentes sur la stabilité et la lenteur de navigation.

Sécurité et fiabilité : avantage Betclic

Les deux bookmakers sont agréés par l’ANJ et respectent les normes françaises en matière de sécurité (SSL, KYC, protection des données). Betclic, fondé à Londres en 2005 et installé à Bordeaux, détient environ 20% des parts de marché en France. Sa réputation est solide et les avis utilisateurs sur les stores le confirment.

Bwin, créé en Autriche en 1997, est présent en France depuis 2010. C’est un poids lourd mondial. Sa fiabilité technique est bonne, mais les retours utilisateurs mentionnent parfois des lenteurs dans le traitement des litiges. Depuis 2025, Bwin est partenaire du Paris FC en Ligue 1.

Betclic a un léger avantage ici grâce à son ancrage français, son retrait instantané (en 2 minutes vers le compte bancaire) et une gestion des comptes plus fluide d’après les retours de joueurs.

Méthodes de paiement : égalité

Méthode de paiement Betclic Bwin Carte bancaire (Visa/MC) ✅ ✅ PayPal ✅ (dépôt uniquement) ✅ Virement bancaire ✅ (instantané dispo) ✅ Paysafecard ✅ ✅ Skrill ✅ (dépôt) ✅ (exclu du bonus) Neteller ✅ (dépôt) ✅ (exclu du bonus) Apple Pay ✅ ❌

Les deux sites acceptent les principaux moyens de paiement. Betclic a un avantage discret avec Apple Pay et surtout le retrait instantané (2 minutes) pour les virements. Chez Bwin, les délais de retrait varient de 1 à 5 jours. Attention : chez Bwin, les dépôts via Skrill ou Neteller ne qualifient pas pour le bonus de bienvenue.

Service client : égalité

Betclic propose un chat en direct tous les jours de 8h à minuit, un support par e-mail (réponse en 24-48h) et une FAQ bien fournie. Pas de téléphone, ce qui peut gêner certains joueurs.

Bwin a le même chat en direct (8h-minuit), mais ajoute une ligne téléphonique (de 9h à 22h). Un plus pour ceux qui préfèrent un contact vocal. La FAQ Bwin est correcte mais moins intuitive que celle de Betclic.

Match nul ici. Betclic gagne en clarté de la FAQ, Bwin gagne avec le téléphone. À vous de voir quel canal vous préférez.

Autres univers disponibles : avantage Betclic

Betclic propose du poker directement dans son application principale (Texas Hold’em, Omaha, Spin & Rush) avec près de 5 000 tournois par mois. L’intégration paris sportifs + poker sur la même appli est un vrai confort. Côté turf, Betclic dispose d’une appli dédiée avec streaming des courses et paris dès 0,50 €.

Bwin propose aussi du poker (Texas Hold’em, Twisters, Cash Games) via une application séparée. L’offre est solide avec des tournois et un bonus poker de 100 € sur le premier dépôt. En revanche, Bwin ne propose pas de turf en France, ce qui réduit la polyvalence de la plateforme.

Betclic ou Bwin : quel est le meilleur pour vous ?

Betclic remporte cette comparaison avec un score de 16/20 contre 13/20 pour Bwin. Son application, ses fonctionnalités et ses conditions de bonus en font le choix le plus complet pour parier en France.

Betclic est fait pour vous si :

Vous cherchez la meilleure application mobile du marché

Vous aimez les fonctionnalités avancées (MyCombi, annulation, assurance combi)

Vous voulez parier sur le sport, le poker et le turf sur un même compte

S'inscrire sur Betclic

Bwin est fait pour vous si :

Vous pariez surtout en direct et voulez du streaming gratuit

Vous cherchez un catalogue de sports très large (40+ disciplines)

Vous préférez un service client avec téléphone

S'inscrire sur Bwin

Dans les deux cas, vous pariez sur un site légal agréé par l’ANJ avec un bonus de 100 €. Betclic conviendra au plus grand nombre, mais Bwin reste un bookmaker fiable pour les amateurs de paris en direct.

