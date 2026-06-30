Free agency 2026 | Le Top 10 des ailiers

Il ne va pas falloir traîner pour espérer renforcer ses ailes. Le marché des poste 3 s’annonce féroce dans cette «free agency» 2026, tant ils sont peu nombreux à avoir l’étiquette de joueurs majeurs en NBA. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas quelques coups à réaliser. Le nom de LeBron James revient irrémédiablement en tête, même si le quadruple MVP sera l’un des seuls à contrôler le calendrier à sa guise.

Pour les autres candidats, il faudra se montrer prompt et/ou opportuniste. Sur ce poste, plusieurs cadors ont déjà négocié leur nouveau contrat, qu’il s’agisse d’Andrew Wiggins au Heat ou de Julian Champagnie avec les Spurs. Quant aux plus jeunes, ils sont «protégés», et n’ont pas leur destin entre les mains puisque leurs formations peuvent s’aligner sur une offre extérieure.

Voici le Top 10 des meilleurs ailiers disponibles.

1 – LeBron James (41 ans – player option – Los Angeles Lakers)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 20,9 points, 6,1 rebonds, 7,2 passes, 1,2 interception

Stats 2025/26 (playoffs) : 23,2 points, 6,7 rebonds, 7,3 passes, 1,3 interception

C’est peut-être le plus gros poisson de cette free agency, le principal CV en tout cas. LeBron James n’est plus autant le monstre statistique de ses meilleures saisons. Mais même à 41 ans, il s’est montré encore productif avec les Lakers. Il a même finalement plutôt bien enchaîné après les problèmes de dos qui avaient retardé son début de saison. Une fois sa player option vraisemblablement déclinée, les candidats ne vont pas manquer, au moins une dizaine à ce stade. Même si son prochain contrat pourrait bien être un «one shot», il serait un atout précieux pour une équipe ambitieuse à très court terme.

2 – Peyton Watson (23 ans – protégé – Denver Nuggets)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 14,6 points, 4,9 rebonds, 2,1 passes, 0,9 interception, 1,1 contre

Stats 2025/26 (playoffs) : n’a pas joué

C’est l’un des nombreux chantiers de l’été à Denver, et pas le moins périlleux. Après avoir passé un cap la saison passée pour sa quatrième année dans la ligue, Peyton Watson veut en tirer le bénéfice financier. Les Nuggets vont devoir faire des choix dans leur effectif et sacrifier un voire des joueurs s’ils veulent avoir la manne nécessaire pour conserver leur ailier athlétique. Nul doute que des franchises vont jouer leur va tout (les Lakers et les Bulls étaient intéressés à la trade deadline, les Clippers sont évoqués selon Marc Stein) et contraindre la franchise des Rocheuses à s’aligner. Le dossier s’annonce brûlant pendant plusieurs jours.

3 – Tari Eason (25 ans – protégé – Houston Rockets)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 10,5 points, 6,3 rebonds, 1,5 passe, 1,2 interception

Stats 2025/26 (playoffs) : 13,8 points, 6,7 rebonds, 1,7 passe, 2,5 interceptions

Comme Watson, Tari Eason va tenter d’aller chercher le premier gros contrat de sa carrière. Le joueur des Rockets est précieux dans un effectif par ses qualités défensives, et progresse de saison en saison au tir extérieur. Cela peut-il suffire à convaincre des équipes de miser un salaire et un statut de titulaire ? Ou Eason va-t-il privilégier Houston, où son rôle fluctue entre le cinq et le banc ? Ses bons playoffs contre les Lakers ont été une des rares satisfactions pour la franchise texane. Mais il va falloir faire de la place dans l’effectif pour pouvoir le prolonger, d’autant que d’autres candidats au titre vont sans doute chercher des joueurs de son calibre.

4 – Kelly Oubre Jr (30 ans – non protégé – Philadelphia 76ers)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 14,1 points, 5 rebonds, 1,6 passe, 1,4 interception

Stats 2025/26 (playoffs) : 11,6 points, 5,8 rebonds, 1,1 passe, 0,5 interception

5 – Bruce Brown (30 ans – non protégé – Denver Nuggets)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 7.9 points, 3.9 rebonds, 2.1 passe, 1 interception

Stats 2025/26 (playoffs) : 6.3 points, 2.7 rebonds, 1,7 passe, 1.7 interception

6 – Khris Middleton (34 ans – non protégé – Dallas Mavericks)

Stats 2025/26 (saison régulière à Dallas) : 10 points, 3,3 rebonds, 2,2 passes, 0,5 interception

Stats 2025/26 (playoffs) : n’a pas participé aux playoffs

7 – Dean Wade (29 ans – non protégé – Cleveland Cavaliers)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 5,8 points, 4,2 rebonds, 1,5 passe, 0,7 interception

Stats 2025/26 (playoffs) : 4,4 points, 3,9 rebonds, 0,8 passe, 0,7 interception

8 – Javonte Green (32 ans – non protégé – Detroit Pistons)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 6.9 points, 2.8 rebonds, 0.7 passe, 1.2 interception

Stats 2025/26 (playoffs) : 2.7 points, 1.8 rebonds, 0,3 passe, 0,5 interception

9 – Ousmane Dieng (23 ans – non protégé – Milwaukee Bucks)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 7.6 points, 3,2 rebonds, 2,4 passe, 0,4 interception

Stats 2025/26 (playoffs) : n’a pas participé aux playoffs

10 – Ziaire Williams (24 ans – team option déclinée – Brooklyn Nets)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 10,2 points, 2,4 rebonds, 1,1 passe, 1,4 interception

Stats 2025/26 (playoffs) : n’a pas participé aux playoffs

Mentions : Jordan Miller (Clippers), Spencer Jones (Nuggets), Kyle Anderson (Timberwolves), Simone Fontecchio (Heat), Ochai Agbaji (Nets), Jae’Sean Tate (Rockets)…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.