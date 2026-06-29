Andrew Wiggins reste à Miami pour trois saisons de plus

Andrew Wiggins sera bien à Miami la saison prochaine pour épauler Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Pour rappel, l’ailier du Heat était titulaire d’une « player option » à hauteur de 30.1 millions de dollars. Il a décidé de l’activer, indiquait Jake Fischer dans un premier temps.
Puis, quelques instants après, Shams Charania est venu expliquer que le Canadien allait prolonger son aventure à Miami jusqu’en 2029, pour un total de 64 millions de dollars.
Notre confrère d’ESPN n’a pas contredit Jake Fischer pour autant puisque l’ancien des Warriors a bien activé la dernière année de son contrat actuel, tout en prolongeant pour 34 millions sur deux saisons supplémentaires, dont la seconde en 2028/29 est une « player option ».
Le champion 2022 s’assure donc encore trois ans de contrat, tout en offrant une sacrée baisse de son salaire sur les deux dernières années. Un geste qui va permettre de laisser des billets verts à sa franchise pour trouver des shooteurs. C’est l’objectif estival de Pat Riley, qui doit absolument entourer sa recrue, Giannis Antetokounmpo, avec des gâchettes à 3-pts.
|LEXIQUE
Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.
|Andrew Wiggins
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|MIN
|82
|36:12
|43.7
|31.0
|76.0
|1.6
|2.9
|4.6
|2.1
|2.3
|1.0
|2.2
|0.6
|16.9
|2015-16
|MIN
|81
|35:07
|45.9
|30.0
|76.1
|1.3
|2.3
|3.6
|2.0
|2.0
|1.0
|2.2
|0.6
|20.7
|2016-17
|MIN
|82
|38:36
|45.2
|35.6
|76.0
|1.2
|2.8
|4.0
|2.3
|2.2
|1.0
|2.3
|0.4
|23.6
|2017-18
|MIN
|82
|36:20
|43.8
|33.1
|64.3
|1.0
|3.4
|4.4
|2.0
|2.0
|1.1
|1.7
|0.6
|17.7
|2018-19
|MIN
|73
|34:50
|41.2
|33.9
|69.9
|1.1
|3.7
|4.8
|2.5
|2.1
|1.0
|1.9
|0.7
|18.1
|2019-20
|GS
|12
|33:35
|45.7
|33.9
|67.2
|1.5
|3.1
|4.6
|3.6
|2.2
|1.3
|2.1
|1.4
|19.4
|2019-20
|MIN
|42
|34:39
|44.4
|33.1
|72.0
|1.1
|4.1
|5.2
|3.7
|2.4
|0.7
|2.5
|0.9
|22.4
|2020-21
|GS
|71
|33:18
|47.7
|38.0
|71.4
|1.2
|3.7
|4.9
|2.4
|2.2
|0.9
|1.8
|1.0
|18.6
|2021-22
|GS
|73
|31:54
|46.6
|39.3
|63.4
|1.2
|3.3
|4.5
|2.2
|2.2
|1.0
|1.5
|0.7
|17.2
|2022-23
|GS
|37
|32:10
|47.3
|39.6
|61.1
|1.6
|3.4
|5.0
|2.3
|2.9
|1.2
|1.3
|0.8
|17.1
|2023-24
|GS
|71
|27:03
|45.3
|35.8
|75.1
|1.5
|3.0
|4.5
|1.7
|2.1
|0.6
|1.2
|0.6
|13.2
|2024-25
|GS
|43
|30:08
|44.4
|37.9
|77.7
|1.5
|3.0
|4.6
|2.4
|1.6
|0.9
|1.3
|0.8
|17.6
|2024-25
|MIA
|17
|32:07
|45.8
|36.0
|73.1
|1.4
|2.9
|4.2
|3.3
|1.8
|1.2
|2.5
|1.0
|19.0
|2025-26
|MIA
|68
|30:20
|47.5
|41.4
|78.4
|1.7
|3.1
|4.8
|2.7
|2.3
|1.1
|1.5
|1.0
|15.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.