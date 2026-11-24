C’est une question qui se pose à chaque fois qu’un joueur est transféré en cours de saison par le futur champion NBA : doit-il, lui aussi, recevoir une bague ?

La décision appartient à la franchise et, dans le cas de Guerschon Yabusele, présent à New York en première partie de saison dernière avant d’être envoyé à Chicago, la réponse devrait être positive.

« J’ai reçu un appel il y a quelques jours. Je crois que c’était la semaine dernière. Je suis censé la recevoir, donc on verra bien », expliquait-il à BasketNews, jeudi dernier.

Au-delà de cette récompense symbolique, Guerschon Yabusele est revenu sur son expérience compliquée chez les Knicks, une équipe qu’il avait rejoint pour son ambition, mais au sein de laquelle il ne s’épanouissait pas en raison de son rôle particulièrement limité sous les ordres de Mike Brown.

Il ne prenait plus de plaisir…

Avec le recul, le Français ferait-il de nouveau le choix de faciliter son départ vers les Bulls, plutôt que de prendre son mal en patience sur le banc pour vivre un éventuel sacre de l’intérieur ?

« Évidemment qu’être champion NBA est important. […] C’est une bonne question, parce que même quand je suis parti, je savais qu’ils allaient gagner. Je le disais déjà en interview et à mon entourage. Je sentais que l’équipe avait tout ce qu’il fallait et je l’affirmais parce que je le sentais vraiment. C’était spécial… », poursuivait celui dont le départ aura finalement permis l’arrivée de Jose Alvarado, l’un des facteurs X de l’épopée new-yorkaise.

Heureux pour ses anciens coéquipiers, Guerschon Yabusele ne voulait toutefois pas revivre ce qu’il avait connu chez les Celtics à ses débuts en NBA, entre 2017 et 2019, avant de quitter les États-Unis.

« Le truc, c’est qu’il y a une différence entre avoir un temps de jeu limité et zéro minute. Là, je ne jouais pas du tout et j’avais 30 ans… », rappelait le désormais intérieur du Panathinaikos. « Enfin, j’ai toujours 30 ans, mais je me suis revu dix ans en arrière, à l’époque où j’étais chez les Celtics mais que je ne jouais pas. En dix ans, il s’est passé tellement de choses pour moi et ça devenait juste difficile de rester sur le banc. Je ne prenais plus de plaisir. »

Le souvenir heureux de la NBA Cup

Guerschon Yabusele garde pourtant un excellent souvenir du sacre des Knicks en NBA Cup, en décembre dernier, le jour de son anniversaire. Et ce malgré un temps de jeu déjà famélique.

« Le basket fait partie de ma vie depuis plus de 14 ans. Donc c’était une situation compliquée. Je ne veux pas être égoïste et ne penser qu’à moi, parce qu’au final, être champion est très important », ajoutait le cadre des Bleus. « Nous avons remporté la NBA Cup, je crois que je n’avais pas joué non plus, mais j’étais heureux. Je savourais, parce que j’étais avec ces gars dans le vestiaire et que je m’entraînais tout le temps avec eux. Donc c’est une bonne question. Il faudrait que j’y réfléchisse. »

À défaut d’avoir vécu le sacre des Knicks de l’intérieur, Guerschon Yabusele devrait donc en conserver un souvenir bien tangible. Une bague de champion NBA pour ponctuer de façon positive son aventure new-yorkaise.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 CHI 26 24:39 40.5 38.3 76.7 1.2 4.4 5.7 1.7 1.7 0.8 1.0 0.4 10.0 2025-26 NY 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.