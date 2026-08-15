Guerschon Yabusele : « Le retour en Euroleague n’est pas facile. Je sais que beaucoup de gens vont m’attendre »

Après avoir raconté les difficultés de sa saison entre New York et Chicago, puis ouvert les portes du rassemblement de l’équipe de France, Guerschon Yabusele poursuit son récit dans le troisième épisode de Summer With The Bear, la série produite par Clément Daniou (PLVYER. CREATIVE). Cette fois, on se retrouve au cœur de son arrivée en Grèce.

Désormais joueur du Panathinaïkos, le Français arrive à Athènes où des fans l’attendent à l’aéroport. Touché par cet accueil, il sait que les choses sérieuses vont rapidement commencer, avec une pression importante dès le début. « Le retour en Euroleague n’est pas facile. Je sais que beaucoup de gens vont m’attendre, vont se préparer pour les matches dans lesquels ils vont jouer contre moi. »

Suivent la visite médicale, la découverte de la salle et les démarches pour se trouver un logement. Après les images des examens médicaux, on retrouve l’ancien joueur des Sixers et des Bulls dans son nouveau vestiaire, où il ne devrait pas se sentir trop seul. « Mathias Lessort va être là, on m’a dit que j’allais être là et Moustapha Fall sera là », montre-t-il. « Donc on va avoir les trois Français dans le même coin. »

« Tu n’aimes pas mes choix de carrière ? C’est ma carrière »

En se baladant dans les couloirs, il observe les photos des différentes sacres passés du Panathinaïkos. « C’est impressionnant. C’est un club qui gagne, un club de victoires, de trophées, de fans. On le ressent ici. Quand on est sur le terrain et qu’on porte ce maillot-là, il faut tout donner. »

Quelques instants après, Guerschon Yabusele rejoint son nouveau terrain de jeu : le parquet. « C’est spécial. Le sentiment est différent. Je sais que c’est là que je vais jouer, que je vais passer les trois prochaines années, avec les fans, avec cette ambiance. Ça va être la guerre. Il y aura des gens debout tout le match, avec des banderoles, des chants, des tambours. J’ai hâte. »

Que répondre à ceux qui pourraient voir une forme de régression dans ce retour en Europe après ce deuxième passage en NBA finalement contrasté à cause de la seconde saison décevante ? « Le niveau de l’Europe est extraordinaire. Ça monte d’année en année et c’est pour ça que, dans un an, on aura la NBA Europe. Je vois ça comme un autre chapitre, une autre page. »

Et le Français de conclure : « Je ne vois pas ça comme un pas en arrière. Je le dis à chaque : si vous n’aimez pas, laissez. Tu n’aimes pas mes choix de carrière ? C’est ma carrière. »

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