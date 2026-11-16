Les cinq majeurs de la semaine | Franz Wagner prend le pouvoir

Une nouvelle semaine, et de nouveaux casse-têtes pour nos deux cinq majeurs ! Comme toujours, les performances individuelles sont évidemment essentielles, mais les résultats collectifs, la régularité et l’impact dans les moments décisifs entrent également en ligne de compte.

Cette semaine, plusieurs formations ont terminé invaincues, à commencer par les Spurs, les Rockets, les Lakers, le Magic, les Celtics et le Heat. De quoi rendre certains arbitrages particulièrement délicats, notamment à l’Est, où plusieurs joueurs pouvaient légitimement prétendre à une sélection…

Dans les tableaux, le « Player Impact Estimate » (PIE) mesure, sous forme de pourcentage, la contribution statistique d’un joueur aux matchs de son équipe. Un indicateur utile pour comparer les performances, mais qui ne reflète toutefois pas nécessairement l’impact défensif ou le poids des actions décisives.

CONFÉRENCE OUEST

Sur les lignes arrière, Luka Doncic s’impose une nouvelle fois avec 35.7 points, 5.3 rebonds et 8 passes de moyenne, mais aussi 2.7 interceptions. Avec trois victoires en trois rencontres, le Slovène continue de porter les Lakers, même si son adresse (45.3%) a légèrement baissé. À ses côtés, nous avons retenu Jamal Murray, particulièrement efficace avec 30.3 points de moyenne, à 60% aux tirs et 50% à 3-points. Ses 38 points face aux Rockets n’avaient certes pas suffi, mais le Canadien a maintenu ce niveau d’efficacité tout au long de la semaine.

Sur les ailes, Deni Avdija a également été incontournable. Avec 28.7 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne, à 58% aux tirs et 41% de loin, l’Israélien a été l’un des grands artisans des trois victoires de Portland. Un rendement remarquable qui lui permet de devancer Kevin Durant, pourtant invaincu avec Houston, et Damian Lillard, également précieux chez les Blazers.

À l’intérieur, difficile évidemment de se passer de Victor Wembanyama, qui continue d’affoler les compteurs. Avec 27.5 points, 10.5 rebonds et surtout 5 contres de moyenne en seulement 28 minutes, le Français a largement contribué aux quatre succès des Spurs. Après ses 32 points et 5 contres pour renverser les Bulls, il a encore pesé dans les victoires de San Antonio, qui reste sur une impressionnante série de succès. Son différentiel de +22.8 par match est d’ailleurs le meilleur de notre sélection.

Pour l’accompagner à l’intérieur, Alperen Sengun a fait la différence face à Nikola Jokic. Le Turc a compilé 25.3 points, 11 rebonds et 7.5 passes de moyenne, à près de 62% aux tirs, avec quatre victoires en quatre matchs. Il a surtout été décisif contre Utah, avec 43 points, 12 rebonds et 5 passes pour arracher la victoire. De quoi devancer le triple MVP serbe, malgré ses 26 points, 11.7 rebonds et 9 passes de moyenne.

Dylan Harper, auteur de 18.8 points et 5.5 passes avec les Spurs, méritait également une petite mention.

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Ouest Victor Wembanyama PIVOT 27,3 % Deni Avdija AILIER 17,9 % Alperen Sengun AILIER FORT 19,4 % Luka Doncic MENEUR 17,3 % Jamal Murray ARRIÈRE 20,2 %

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Ouest Semaine du 9 novembre au 15 novembre · 51 matchs joués Pivot Victor Wembanyama SAS · 12-2 · 4 matchs sur 4 27,3 %PIE 27,5PTS/M 10,8REB/M 4,0PD/M Ailier Deni Avdija POR · 9-3 · 3 matchs sur 3 17,9 %PIE 28,7PTS/M 5,0REB/M 6,0PD/M Ailier fort Alperen Sengun HOU · 11-3 · 4 matchs sur 4 19,4 %PIE 25,3PTS/M 11,0REB/M 7,5PD/M Meneur Luka Doncic LAL · 12-2 · 3 matchs sur 3 17,3 %PIE 35,7PTS/M 5,3REB/M 8,0PD/M Arrière Jamal Murray DEN · 7-4 · 3 matchs sur 3 20,2 %PIE 30,3PTS/M 4,3REB/M 6,3PD/M balldontlie.io

CONFÉRENCE EST

À l’Est, Cade Cunningham décroche sa place à la mène après une semaine à 34 points et 8.7 passes de moyenne. Malgré une défaite en trois matchs, difficile d’ignorer son chef-d’œuvre à 52 points et 11 passes sans la moindre balle perdue face aux Wizards. Le meneur des Pistons a surtout inscrit 30 points entre le dernier quart-temps et les deux prolongations pour arracher la victoire. Une prestation qui pèse lourd au moment de départager les candidats.

Pour l’accompagner, nous avons choisi Davion Mitchell, moins spectaculaire au scoring, mais essentiel dans les trois victoires du Heat. Avec 18.7 points et surtout 11.3 passes de moyenne, à 47% de loin, le meneur a confirmé ses progrès dans la création, avec notamment 17 passes décisives face aux Cavaliers. Un choix qui récompense autant sa maîtrise du jeu que son influence collective.

Sur les ailes, Franz Wagner était tout simplement incontournable. En l’absence de Paolo Banchero, l’Allemand a pris les commandes du Magic, avec 35.3 points, 8 rebonds et 6.7 passes de moyenne. Auteur de 38 points face au Jazz, puis de 35 points, 9 rebonds et 12 passes contre Milwaukee, il a porté Orlando vers trois victoires. Avec 54% aux tirs, son efficacité confirme son impressionnante montée en puissance.

À ses côtés, Giannis Antetokounmpo a retrouvé toute sa domination. Malgré une blessure au poignet droit, le Grec a tourné à 33.7 points et 11.3 rebonds de moyenne, avec un incroyable 69% de réussite aux tirs ! Trois victoires en trois rencontres, et une emprise constante sur les défenses adverses : sa sélection était évidente.

Enfin, Bam Adebayo complète notre cinq majeur, après une semaine parfaite avec Miami. Avec 22.7 points, 9 rebonds, 3.7 passes, 2 interceptions et 1.3 contre de moyenne, l’intérieur a apporté une contribution essentielle des deux côtés du terrain. Sa régularité et son efficacité défensive ont fait la différence face à Karl-Anthony Towns, pourtant impressionnant au rebond avec près de 15 prises par match.

Un choix qui laisse également sur le côté Jayson Tatum, invaincu avec Boston et auteur de 25.7 points, 6.3 rebonds et 6 passes de moyenne. Paul George, Tyrese Maxey et Pascal Siakam pouvaient eux aussi prétendre à une place.

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Est Bam Adebayo PIVOT 13,7 % Franz Wagner AILIER 23,6 % Antetokounmpo AILIER FORT 25,8 % Cade Cunningham MENEUR 18,1 % Davion Mitchell ARRIÈRE 13,0 %

Le 5 majeur de la semaine — Conférence Est Semaine du 9 novembre au 15 novembre · 51 matchs joués Pivot Bam Adebayo MIA · 7-6 · 3 matchs sur 3 13,7 %PIE 22,7PTS/M 9,0REB/M 3,7PD/M Ailier Franz Wagner ORL · 5-7 · 3 matchs sur 3 23,6 %PIE 35,3PTS/M 8,0REB/M 6,7PD/M Ailier fort Giannis Antetokounmpo MIA · 7-6 · 3 matchs sur 3 25,8 %PIE 33,7PTS/M 11,3REB/M 4,7PD/M Meneur Cade Cunningham DET · 8-4 · 3 matchs sur 3 18,1 %PIE 34,0PTS/M 4,3REB/M 8,7PD/M Arrière Davion Mitchell MIA · 7-6 · 3 matchs sur 3 13,0 %PIE 18,7PTS/M 4,7REB/M 11,3PD/M balldontlie.io



Qui est le MVP de la semaine ?