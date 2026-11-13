Le MVP de la nuit | Cade Cunningham, 52 points et zéro déchet

Il aura fallu 58 minutes aux Pistons pour venir à bout des Wizards (144-140). Et un Cade Cunningham absolument exceptionnel pour arracher cette huitième victoire de la saison ! Avec 52 points, 5 rebonds et 11 passes décisives, le meneur de Detroit a tout simplement signé le meilleur match de sa carrière.

Et même davantage puisque, selon NBA.com, il est devenu le premier joueur de l’histoire à compiler au moins 50 points et 10 passes décisives sans perdre le moindre ballon, depuis que cette statistique est comptabilisée, en 1977.

Une performance d’autant plus remarquable qu’il a passé 48 minutes sur le parquet, terminant à 16/25 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, et 17/18 aux lancers-francs !

« J’ai abordé ce match en cherchant simplement à aider mon équipe autant que possible. Sans penser aux statistiques ou aux récompenses, juste en essayant de trouver un moyen de gagner. C’est fou de voir comment Dieu fait les choses et que ce soit justement ce soir-là que je batte mon record personnel », a-t-il expliqué.

30 points dans le quatrième quart-temps et les prolongations !

C’est surtout dans les moments décisifs que Cade Cunningham a fait la différence. Auteur de 30 points dans le dernier quart-temps et les deux prolongations, il a constamment répondu aux coups d’éclat adverses.

Après le tir au buzzer de Trae Young pour arracher une première prolongation, puis celui du rookie AJ Dybantsa pour en obtenir une deuxième, le leader des Pistons a ainsi inscrit un nouveau 3-points pour remettre Detroit devant. Avant de sceller le succès des siens sur un tir à mi-distance à 25 secondes de la fin.

« Deux prolongations… À ce stade, tout se joue sur l’équipe qui en veut le plus et qui a encore le plus d’énergie. Moi, je miserais sur mon équipe tous les jours. C’est une grande victoire pour nous », savourait-il en tout cas.

Avec ses 52 points, Cade Cunningham signe la meilleure performance offensive d’un joueur de Detroit depuis les 57 points de Jerry Stackhouse en 2001. Et cerise sur le gâteau, son coéquipier Ausar Thompson a lui aussi battu un record personnel, avec son premier triple-double en carrière (17 points, 11 rebonds, 11 passes).

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32.6 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33.3 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33.5 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35.0 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 64 33.9 46.1 34.2 81.2 0.9 4.7 5.5 9.9 3.1 1.4 3.7 0.8 23.9 2026-27 DET 11 34.5 48.5 31.4 83.6 0.4 4.8 5.2 7.9 2.6 1.5 3.2 0.9 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.