Après deux prolongations, Cade Cunningham (52 points, 11 passes) enfonce les Wizards !

Match à suspense et à spectacle dans la capitale, où il n’a pas fallu une mais bien deux prolongations pour voir les Pistons venir à bout (144-140) des Wizards pour la deuxième fois de la semaine. Une rencontre plaisante à suivre et marquée par ce qui est sans doute la meilleure perf’ en carrière de Cade Cunningham : 52 points, 11 passes, 5 rebonds et aucun ballon perdu !

Ausar Thompson valide, lui, son tout premier « triple-double » (17 points, 11 rebonds, 11 passes, 3 interceptions, 3 contres) et il fallait bien cela pour écarter la bande de Trae Young (37 points, 14 passes), Anthony Davis (30 points, 15 rebonds) et Alex Sarr (30 points, 9 rebonds). Qui, par deux fois avec Trae Young et AJ Dybantsa, a réussi à obtenir cinq minutes supplémentaires.

Auteur de 30 de ses 52 points (!) entre le quatrième quart-temps et les deux prolongations, Cade Cunningham a été immense et, en plus de son gros shoot à mi-distance sur Bilal Coulibaly qui a mis Detroit à +4 en fin de deuxième « overtime », c’est déjà lui qui avait réveillé son équipe avec plusieurs paniers de grande classe quand Washington s’était envolé en première prolongation.

Avant ça, les deux formations avaient fait jeu égal quasiment toute la soirée, et les Wizards pouvaient se réjouir de retrouver une attaque beaucoup plus efficace, variée et rythmée que sur leurs dernières sorties. Mais les Pistons, même dans un match sans en défense, ont su répondre avec un super collectif. Avant de laisser leur leader, transcendé dans les moments chauds et par son duel avec Trae Young, terminer le travail et tirer tout le groupe vers la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cade Cunningham superstar. Premier joueur de l’histoire à terminer un match avec 50 points, 10 passes et aucune perte de balle au compteur, le meneur des Pistons a signé sa meilleure sortie de la saison et établi son nouveau « career-high » pour faire plier les Wizards au bout de l’effort. Déjà auteur de 46 points contre Washington il y a presque un an jour pour jour, « Motor Cade » fait mieux cette fois. En démonstration offensivement, c’est lui qui a remis Detroit dedans à -7 en première prolongation et c’est aussi lui qui a planté le shoot décisif à 142-138 dans la deuxième. Une prestation XXL sous pression, donc.

– Washington s’enfonce… Sixième défaite de suite pour les Wizards qui, malgré un gros 3-points de Trae Young pour arracher la première prolongation et un tir plein de sang-froid d’AJ Dybantsa pour en arracher une deuxième, ont finalement dû rendre les armes à la maison. Lâchés par Anthony Davis sur la fin, à cause de ses six fautes, les joueurs de la capitale ne parviennent pas à inverser leur mauvaise dynamique et, même quand Alex Sarr tutoie la perfection, cela ne suffit pas. À eux de rester fort sur le plan mental pour ne pas sombrer davantage, car ce genre de défaite peut laisser quelques traces.

– AJ Dybantsa sonné… et en sang. Avant d’inscrire son gros shoot à mi-distance pour égaliser à 132 partout, au coeur de sa soirée pourtant très difficile offensivement (2/10), le rookie s’est retrouvé étendu au sol en fin de quatrième quart-temps, après un choc à la tête avec Cade Cunningham. Il s’est mis à saigner directement de la bouche, mais il a quand même pu finir la partie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 123 TOR 112 WAS 140 DET 144 MIN 133 DAL 94 PHO 101 CHA 96