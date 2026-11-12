Le MVP de la nuit | Wemby remet les Spurs à l’endroit

Deux jours après avoir écrasé Phoenix avec 40 points, 11 rebonds et 9 contres en seulement 25 minutes, Victor Wembanyama a encore dominé. De manière moins spectaculaire, peut-être, mais avec la même emprise sur la rencontre.

Cette fois, le Français a eu besoin de 31 minutes pour compiler 32 points, 9 rebonds et 5 contres. Une prestation majeure qui a surtout permis aux Spurs de survivre à une première mi-temps catastrophique, durant laquelle les Bulls ont compté jusqu’à 22 longueurs d’avance.

« Ils en voulaient plus que nous en première mi-temps », a reconnu Victor Wembanyama. « On n’arrivait pas à obtenir le moindre stop et on les a laissés trouver leur rythme. C’était une très mauvaise première mi-temps de notre part. Ensuite, le match a complètement changé et nous sommes simplement revenus à la normale. »

Pas d’affolement…

Chicago avait effectivement marché sur San Antonio en début de rencontre, inscrivant 41 points dans le premier quart-temps avec une adresse insolente. Les Bulls ont commencé la partie à 10/12 derrière l’arc et ont atteint la pause avec 70 points et 66% de réussite.

Mais les Spurs ne se sont pas affolés. Dans le vestiaire, leur leader décrit un groupe « concentré, pas inquiet, mais préoccupé comme il se devait ».

« Selon le moment où vous vous trouvez dans la progression d’une équipe et dans le déroulement d’une saison, il arrive qu’il faille simplement le faire », poursuit-il. « Parler ne veut plus vraiment rien dire lorsque vous répétez encore et encore les mêmes erreurs. C’était le message. »

Le message est parfaitement passé. San Antonio a commencé la seconde période par un 18-3, effaçant quasiment tout son retard en quatre minutes. Plus mobile défensivement, Victor Wembanyama a retrouvé son influence près du cercle, tandis que Dylan Harper et De’Aaron Fox accéléraient le jeu.

Résultat, les Spurs n’ont encaissé que 49 points après le repos, contre 70 durant les deux premiers quart-temps.

« Ils ont répondu avec le niveau approprié de discipline, d’exécution, d’impact physique et de compétitivité », apprécie Mitch Johnson. « C’est ce dont ils sont capables. Maintenant, nous devons simplement le reproduire avec davantage de régularité. »

Victor Wembanyama a notamment profité de la baisse d’adresse des Bulls pour verrouiller la raquette. Sa seule présence a parfois suffi à décourager certaines pénétrations, comme lorsque Tre Jones est entré dans la peinture sans même regarder le cercle.

Cette influence défensive ne tient pas seulement aux dimensions hors norme du Français. Elle traduit également une culture collective installée de longue date à San Antonio.

« Je pense que cela vient du standard fixé par l’organisation, les entraîneurs et Pop », explique Wemby. « Certaines choses ne sont tout simplement pas négociables. Peu importe qui vous êtes ou votre statut dans l’équipe, vous savez que vous ne pouvez pas rester sur le terrain si vous ne respectez pas certaines exigences. »

Dix victoires d’affilée, mais aucune euphorie

Finalistes la saison passée, les Spurs avaient perdu leurs deux premières rencontres avant de lancer cette série de dix victoires. Une série désormais suffisamment longue pour ne plus relever du simple coup de chaud.

« Après une finale NBA, vous n’avez pas d’autre choix que de retrouver votre rythme pendant la saison », estime Victor Wembanyama. « Vous pouvez faire votre maximum durant l’intersaison, mais c’est en rejouant ensemble que vous retrouvez vos repères. C’est ce que nous avons fait. Dix victoires de suite, c’est significatif. »

Pas question pour autant de s’enflammer. Interrogé sur l’optimisme qui règne dans le vestiaire, Victor Wembanyama a immédiatement rappelé la fragilité de toute série en NBA.

« Nous sommes optimistes, bien sûr, mais nous devons rester concentrés sur le moment présent et avancer match après match. Les victoires sont difficiles à obtenir dans cette ligue. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAS 71 29.7 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAS 46 33.2 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAS 64 29.2 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0 2026-27 SAS 12 30.0 54.3 32.4 77.6 2.7 9.0 11.7 2.8 2.1 1.2 2.0 4.4 30.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.