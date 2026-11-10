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Victor Wembanyama écoeure les Suns en 25 minutes : 40 points, 9 contres !

Publié le 10/11/2026 à 6:31 Twitter Facebook

NBA – Avec 40 points, 11 rebonds et 9 contres en trois quart-temps, Victor Wembanyama a livré une nouvelle prestation monstrueuse pour conduire les Spurs à une neuvième victoire d’affilée (122-96).

Victor WembanyamaAprès ses 52 points et 24 rebonds face aux Mavericks, Victor Wembanyama continue de repousser les limites. Sur le parquet de Phoenix, le Français n’a eu besoin que de 25 minutes pour compiler 40 points à 15/19 aux tirs, 11 rebonds et 9 contres !

Dans son sillage, San Antonio (9-2) a décroché une neuvième victoire consécutive et reste invaincu après trois rencontres dans son « road trip ». Dylan Harper a ajouté 17 points, dont 14 dans le troisième quart-temps, tandis que De’Aaron Fox a terminé avec 15 points, 9 rebonds et 6 passes.

Les Suns s’appuient d’abord sur un Devin Booker incandescent, auteur de 12 de leurs 14 premiers points. En face, les Spurs cherchent encore leur adresse extérieure, mais Wembanyama compense en dominant près du cercle. Deux alley-oop puis un tir à 3-points du Français offrent six longueurs d’avance à San Antonio après douze minutes (31-25).

Le match bascule au début du deuxième quart-temps. «Wemby» intervient sur presque toutes les possessions d’un 8-2 texan. Il inscrit un « fadeaway » depuis la ligne de fond, réceptionne une nouvelle passe lobée puis empêche Phoenix de lui répondre de la même manière en contrant Oso Ighodaro.

Même son premier tir manqué se transforme en action positive : Wembanyama récupère son propre rebond avant de fracasser le cercle à deux mains. Les Spurs prennent jusqu’à 20 points d’avance et rentrent aux vestiaires à +15 (61-46). À la pause, le Français affiche déjà 22 points, 6 rebonds et 5 contres.

Dylan Harper prend le relais

Phoenix revient avec de meilleures intentions et Devin Booker atteint rapidement les 30 points. Mais San Antonio ne ralentit pas. Julian Champagnie et De’Aaron Fox sanctionnent derrière l’arc, avant que Dylan Harper ne s’empare de la rencontre.

Le jeune arrière marque de partout : «fadeaway», « floater » le long de la ligne de fond, finitions près du cercle et jeu dos au panier. Il inscrit 14 points dans le seul troisième quart-temps et participe directement à l’envolée des Spurs.

Harper trouve également Wembanyama sur un alley-oop renversé. Quelques instants plus tard, le Français ponctue la démonstration d’un improbable « finger roll » à près de cinq mètres. San Antonio remporte la période 32-22 et aborde le dernier acte avec 25 longueurs d’avance (93-68).

Le début du quatrième quart-temps résume la soirée des Suns. Collin Gillespie tente de contourner Wembanyama sous le cercle, mais son tir est repoussé. Sa seconde tentative est également déviée. Sur la possession suivante, le Français traverse le terrain et conclut par un dunk.

L’écart dépasse alors les 30 points et Mitch Johnson peut rapidement vider son banc. Tous les Spurs entrés sur le parquet inscrivent au moins un panier pour une victoire 122-96, la 9e de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

40 points, 11 rebonds et 9 contres en 25 minutes ! Victor Wembanyama a livré une performance statistique presque irréelle. Il termine à 15/19 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, et 8/9 aux lancers francs. Sans une rencontre déjà pliée après trois quart-temps, il aurait pu viser un nouveau « 50-20 » ou le triple-double. Ou les deux !

Dylan Harper en plein récital. Auteur de seulement 3 points en première période, le sophomore a pris feu au retour des vestiaires. Ses 14 points dans le troisième quart-temps ont définitivement repoussé Phoenix. Il termine avec 17 points, 5 rebonds et 4 passes.

Les Spurs dominent physiquement. San Antonio a surclassé Phoenix au rebond (55-35) et limité les Suns à 39% de réussite. Même lorsque leur adresse extérieure n’était pas au rendez-vous, les hommes de Mitch Johnson ont trouvé d’autres moyens de marquer et de contrôler la rencontre. C’était l’objectif de ce début de saison.

Phoenix Suns / 96TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Devin Booker2910/173/59/1011243101-83232
Dillon Brooks263/141/20/022401010-67-1
Miles Bridges253/90/41/105501002-1878
Oso Ighodaro182/50/03/422422010-1978
Jalen Green242/80/12/205540030-2166
Khaman Maluach194/61/12/214521001-61117
Collin Gillespie232/62/40/020235010-2266
Jamaree Bouyea92/20/00/000031000547
Koa Peat52/30/00/000011000444
Luke Kennard141/41/30/001100000-3031
Ryan Dunn221/61/30/002201102-2333
Pat Spencer51/30/00/020220011424
Duop Reath51/30/20/002201000422
Rasheer Fleming81/30/10/010100100622
Total35/899/2617/19112435211737796
San Antonio Spurs / 122TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Victor Wembanyama2515/192/38/10291132018304055
Dylan Harper257/100/23/505541000301721
De'Aaron Fox285/82/43/309961010201526
Julian Champagnie274/113/90/0033212202119
Stephon Castle292/100/10/2448721201348
Harrison Barnes213/82/63/31120100022118
Carter Bryant142/42/22/210112000-888
Jordan McLaughlin112/50/10/031420110147
Keldon Johnson262/60/10/0235330003048
Tarris Reed Jr.92/30/00/012313011-547
Luke Kornet131/10/00/013412001128
David Jones71/50/10/000000210-62-1
Total46/9011/3019/2515405530186910122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL114
LAL124
CHA124
CLE112
DET122
WAS111
TOR102
MEM118
DAL125
IND122
HOU110
DEN100
PHO96
SAS122
GSW138
NOR87

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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