Victor Wembanyama écoeure les Suns en 25 minutes : 40 points, 9 contres !

Après ses 52 points et 24 rebonds face aux Mavericks, Victor Wembanyama continue de repousser les limites. Sur le parquet de Phoenix, le Français n’a eu besoin que de 25 minutes pour compiler 40 points à 15/19 aux tirs, 11 rebonds et 9 contres !

Dans son sillage, San Antonio (9-2) a décroché une neuvième victoire consécutive et reste invaincu après trois rencontres dans son « road trip ». Dylan Harper a ajouté 17 points, dont 14 dans le troisième quart-temps, tandis que De’Aaron Fox a terminé avec 15 points, 9 rebonds et 6 passes.

Les Suns s’appuient d’abord sur un Devin Booker incandescent, auteur de 12 de leurs 14 premiers points. En face, les Spurs cherchent encore leur adresse extérieure, mais Wembanyama compense en dominant près du cercle. Deux alley-oop puis un tir à 3-points du Français offrent six longueurs d’avance à San Antonio après douze minutes (31-25).

Le match bascule au début du deuxième quart-temps. «Wemby» intervient sur presque toutes les possessions d’un 8-2 texan. Il inscrit un « fadeaway » depuis la ligne de fond, réceptionne une nouvelle passe lobée puis empêche Phoenix de lui répondre de la même manière en contrant Oso Ighodaro.

Même son premier tir manqué se transforme en action positive : Wembanyama récupère son propre rebond avant de fracasser le cercle à deux mains. Les Spurs prennent jusqu’à 20 points d’avance et rentrent aux vestiaires à +15 (61-46). À la pause, le Français affiche déjà 22 points, 6 rebonds et 5 contres.

Dylan Harper prend le relais

Phoenix revient avec de meilleures intentions et Devin Booker atteint rapidement les 30 points. Mais San Antonio ne ralentit pas. Julian Champagnie et De’Aaron Fox sanctionnent derrière l’arc, avant que Dylan Harper ne s’empare de la rencontre.

Le jeune arrière marque de partout : «fadeaway», « floater » le long de la ligne de fond, finitions près du cercle et jeu dos au panier. Il inscrit 14 points dans le seul troisième quart-temps et participe directement à l’envolée des Spurs.

Harper trouve également Wembanyama sur un alley-oop renversé. Quelques instants plus tard, le Français ponctue la démonstration d’un improbable « finger roll » à près de cinq mètres. San Antonio remporte la période 32-22 et aborde le dernier acte avec 25 longueurs d’avance (93-68).

Le début du quatrième quart-temps résume la soirée des Suns. Collin Gillespie tente de contourner Wembanyama sous le cercle, mais son tir est repoussé. Sa seconde tentative est également déviée. Sur la possession suivante, le Français traverse le terrain et conclut par un dunk.

L’écart dépasse alors les 30 points et Mitch Johnson peut rapidement vider son banc. Tous les Spurs entrés sur le parquet inscrivent au moins un panier pour une victoire 122-96, la 9e de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 40 points, 11 rebonds et 9 contres en 25 minutes ! Victor Wembanyama a livré une performance statistique presque irréelle. Il termine à 15/19 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, et 8/9 aux lancers francs. Sans une rencontre déjà pliée après trois quart-temps, il aurait pu viser un nouveau « 50-20 » ou le triple-double. Ou les deux !

– Dylan Harper en plein récital. Auteur de seulement 3 points en première période, le sophomore a pris feu au retour des vestiaires. Ses 14 points dans le troisième quart-temps ont définitivement repoussé Phoenix. Il termine avec 17 points, 5 rebonds et 4 passes.

– Les Spurs dominent physiquement. San Antonio a surclassé Phoenix au rebond (55-35) et limité les Suns à 39% de réussite. Même lorsque leur adresse extérieure n’était pas au rendez-vous, les hommes de Mitch Johnson ont trouvé d’autres moyens de marquer et de contrôler la rencontre. C’était l’objectif de ce début de saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 114 LAL 124 CHA 124 CLE 112 DET 122 WAS 111 TOR 102 MEM 118 DAL 125 IND 122 HOU 110 DEN 100 PHO 96 SAS 122 GSW 138 NOR 87