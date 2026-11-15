Meilleur passeur de NBA, Davion Mitchell a changé de dimension

La campagne pour le trophée de meilleure progression de l’année (MIP) a déjà commencé à Miami, et Davion Mitchell en est la tête d’affiche. « Je veux qu’il l’obtienne, évidemment », affiche Bam Adebayo, qui loue sa bonne lecture du jeu et son activité « pour rendre le jeu plus facile pour nous tous ».

Nouvelle illustration cette nuit face aux Pistons, match dont le meneur de jeu a fini meilleur passeur avec 9 offrandes (et 15 points à 4/7 aux tirs), une de plus que Giannis Antetokounmpo, qui a également brillé par ses transmissions en transition.

La veille face aux Cavs, le 9e choix de la Draft 2021 avait fait encore plus fort avec 17 passes décisives, égalant son record en carrière. « Incroyable, 17 passes décisives. Le plus impressionnant, c’est qu’il n’a perdu qu’un seul ballon. C’est dingue. Il fait toujours le bon choix, donne le ton et rentre ses tirs. Il fait pratiquement tout pour nous. Il a vraiment élevé son niveau de jeu cette saison », saluait le « Greek Freak ».

« Cela montre tout le travail qu’il a accompli pendant l’été. C’est bien de le voir en forme et pleinement lui-même », complétait Bam Adebayo au sujet de son coéquipier, dont l’évolution était particulièrement scrutée.

Miami a en effet quasiment joué son va-tout pour récupérer Giannis Antetokounmpo, créant un déséquilibre entre un secteur intérieur très dense et des lignes arrière moins fournies sur le papier. La capacité de Davion Mitchell à prendre les commandes de la création devenait donc essentielle.

« Nous voulons que des joueurs courent avec lui »

« Dès le début de l’été, il s’est vraiment mis au travail. Et au cours de l’année et demie précédente, avec nous, il avait déjà montré par séquences qu’il était capable de faire beaucoup de choses de ce genre. Il lui manquait simplement davantage d’endurance, de capacité à tenir dans la durée, pour pouvoir créer plus de jeu et imposer sa vitesse, sa vivacité et sa puissance physique au match », remarquait Erik Spoelstra.

Le coach rappelait que Davion Mitchell avait déjà montré des signes avant-coureurs, notamment en play-in à la fin de son premier exercice avec le Heat, après son transfert des Raptors. Même chose l’an dernier, lorsque, dans la défaite sur le fil face aux Hornets, il avait signé 28 points et 6 passes.

« Il a eu des passages où il était vraiment très bon. Et maintenant, il est capable de maintenir ce niveau. Nous voulons que des joueurs courent avec lui. Il va vite avec le ballon et il est altruiste. Il cherche à mettre ses coéquipiers en position de marquer, mais cela demande que beaucoup de joueurs fassent des sacrifices et multiplient les courses », réclamait le coach.

Son joueur dispose aujourd’hui d’une belle cote pour ce trophée de MIP. Il faut dire que Davion Mitchell a presque doublé sa moyenne de points. Mais c’est surtout à la création qu’il a changé de dimension : avec 9.2 passes décisives par match, pour seulement 2.5 ballons perdus, il est désormais le meilleur passeur de toute la NBA !

Davion Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 75 27.7 41.8 31.6 65.9 0.4 1.8 2.2 4.2 1.9 0.7 1.5 0.3 11.5 2022-23 SAC 80 18.1 45.4 32.0 80.6 0.2 1.1 1.3 2.3 1.4 0.6 0.8 0.2 5.6 2023-24 SAC 72 15.3 45.2 36.1 71.4 0.3 1.1 1.3 1.9 1.2 0.2 0.6 0.0 5.3 2024-25 TOR/MIA 74 27.4 46.8 39.8 69.0 0.5 1.8 2.3 4.9 2.5 1.0 1.7 0.2 7.9 2025-26 MIA 70 28.6 49.0 39.5 64.6 0.5 2.2 2.7 6.5 2.6 1.0 1.5 0.2 9.3 2026-27 MIA 13 35.7 50.0 41.9 74.4 0.4 2.0 2.4 9.2 2.8 1.2 2.5 0.7 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.