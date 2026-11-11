Blessé au poignet, Giannis Antetokounmpo serre les dents

Giannis Antetokounmpo aurait pu déclarer forfait. Touché au poignet droit depuis sa lourde chute face aux Lakers, le 2 novembre dernier, le « Greek Freak » avait d’abord été annoncé « probable », puis rétrogradé au statut d’incertain quelques heures avant d’affronter le Jazz.

Le Grec a finalement décidé de serrer les dents. Son poignet était enveloppé d’une imposante poche de glace lors de ses passages sur le banc, mais cette blessure ne l’a pas empêché de compiler 30 points, 11 rebonds et 4 passes décisives en seulement 30 minutes lors de la victoire de Miami (115-109).

« Nous apprécions vraiment qu’il se soit rendu disponible », souligne Erik Spoelstra. « Beaucoup de joueurs auraient pu renoncer à disputer un match comme celui-là : le dernier d’un long déplacement, sans être à 100 %. Mais il est allé sur le terrain et il a été excellent pour nous. »

Le match piège par excellence

Après dix jours passés loin de la Floride, la tentation de penser au retour à la maison pouvait être forte face à un Jazz très diminué et englué dans une série de défaites.

« C’est l’un des matchs les plus difficiles à jouer », confirme Giannis Antetokounmpo. « Vous savez que vous avez encore une rencontre, mais vous savez aussi que, dans moins de douze heures, vous serez chez vous. Il faut donc rester concentré mentalement. Je pense que nous l’avons été pendant la majeure partie du match. »

L’ancien joueur de Milwaukee a justement évité au Heat de tomber dans le piège. Il a marqué quatre paniers lors d’un 22-6 qui a permis à Miami de repousser une première remontée du Jazz dans le troisième quart-temps.

Lorsque Utah est revenu à huit longueurs dans la dernière période, Giannis Antetokounmpo a encore répondu avec trois paniers en deux minutes pour reprendre le large.

Son tir à mi-distance résiste à la douleur

Malgré cette entorse qui touche sa main de tir, Giannis Antetokounmpo ne semble pas avoir perdu son adresse à mi-distance. Après avoir inscrit sept paniers à mi-distance face à Sacramento, un nouveau record personnel, il a encore converti 5 de ses 10 tirs extérieurs contre Utah.

Une évolution importante pour le double MVP, afin de punir les défenses qui lui ferment l’accès au cercle.

Tout n’a pourtant pas été simple pour Miami. Le Heat a dilapidé l’essentiel de ses 23 points d’avance dans le quatrième quart-temps, avant que les contres de Klay Thompson et Bam Adebayo ne sécurisent la victoire.

« C’était angoissant dans les dernières minutes », reconnaît Erik Spoelstra. « Mais c’était un match important à aller chercher. Nous avons eu la solidité mentale nécessaire pour terminer le travail. C’est une victoire du Miami Heat à l’ancienne : nous ne tirons pas bien, mais nous trouvons un moyen de gagner. »

Grâce à ce succès, Miami termine son voyage à l’Ouest sur un bilan positif de trois victoires et deux défaites. Le Heat a désormais remporté cinq de ses sept dernières rencontres après avoir commencé la saison par quatre revers.