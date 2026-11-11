Giannis Antetokounmpo repousse le retour du Jazz

Face à un Jazz privé de Lauri Markkanen, Keyonte George, Jaren Jackson Jr. et Jusuf Nurkic, le Heat a longtemps semblé se diriger vers une victoire tranquille. Il lui a pourtant fallu plusieurs «stops» dans les dernières minutes pour repousser une équipe d’Utah qui n’a jamais totalement abdiqué.

Les joueurs de Will Hardy commencent pourtant le mieux et prennent quatre longueurs d’avance grâce à une interception suivie d’un panier de Jaxson Hayes (12-8). Miami réagit immédiatement. A 3-points, Klay Thompson et Bobby Portis Jr. lancent et ponctuent un 14-2 qui permet au Heat de prendre les commandes (22-14).

Giannis Antetokounmpo impose sa puissance, tandis que Davion Mitchell organise le jeu floridien. Dans le deuxième quart-temps, Pelle Larsson conclut derrière l’arc un nouveau 13-1. Utah reste trois minutes sans inscrire le moindre panier et voit l’écart atteindre 17 points (49-32).

Giannis relance Miami

Au retour des vestiaires, le Jazz retrouve de l’allant sous l’impulsion de ses jeunes éléments. Ace Bailey ramène son équipe à sept longueurs sur un « floater » (67-60), mais cette première alerte réveille Giannis Antetokounmpo.

Le Grec inscrit quatre paniers lors d’un 22-6 qui redonne 23 points d’avance à Miami (89-66). Malgré une entorse au poignet droit, protégée par une importante poche de glace lors de ses passages sur le banc, le double MVP ne semble pas limité.

Alors que la rencontre paraît pliée, Isaiah Collier prend feu. Non prolongé il y a quelques jours, le meneur, qui n’avait encore inscrit le moindre tir à 3-points cette saison, en réussit quatre dans le dernier quart-temps ! Trois tirs primés consécutifs ponctuent notamment un 21-6 qui ramène Utah à 101-93.

Giannis répond avec trois paniers en deux minutes pour redonner de l’air au Heat. Svi Mykhailiuk réduit encore l’écart à cinq points dans la dernière minute (112-107), mais les contres décisifs de Klay Thompson et Bam Adebayo sécurisent finalement la victoire floridienne.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo a répondu à chaque retour du Jazz. Auteur de 30 points et 11 rebonds, le Grec a provoqué le premier véritable écart dans le troisième quart-temps avant d’inscrire trois paniers importants lorsque Utah est revenu à huit longueurs. Son poignet droit reste surveillé, mais il a joué 35 minutes sans montrer de gêne majeure. A noter qu’il profite de la rencontre pour dépasser Gary Payton au 39e rang des meilleurs marqueurs de l’histoire.

– Un « road trip » positif pour Miami. Le Heat termine sa série de cinq déplacements avec trois victoires, dont deux consécutives pour finir. Davion Mitchell a accompagné Giannis avec 19 points et 8 passes, tandis que Pelle Larsson a ajouté 14 points. Andrew Wiggins a apporté 13 points en sortie de banc et Bam Adebayo 11 points, 8 rebonds et 4 interceptions.

– Les jeunes du Jazz entretiennent l’espoir. Malgré une neuvième défaite consécutive, Darryn Peterson et Ace Bailey ont encore montré de belles choses. Le premier a inscrit 25 points avant de sortir pour six fautes à 4 minutes 35 de la fin, tandis que le second a compilé 23 points et 7 rebonds. Isaiah Collier a ajouté 17 points, dont 15 dans le dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 117 MIL 85 PHI 101 BOS 123 PHO 133 LAC 110 UTH 109 MIA 115 SAC 100 ORL 107 POR 118 OKC 96