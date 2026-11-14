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Le MVP de la nuit | Alperen Sengun à la table d’Hakeem Olajuwon et Yao Ming

Publié le 14/11/2026 à 7:53 Twitter Facebook

NBA – Avec 43 points, 12 rebonds et 5 passes face au Jazz, Alperen Sengun a rejoint deux légendes des Rockets dans les livres d’histoire. Une prestation décisive pour arracher la victoire (125-118).

Alperen SengunAvec Alperen Sengun, les Rockets possèdent un intérieur décidément très particulier. Face au Jazz, le Turc a signé l’un des cartons de la nuit avec 43 points, 12 rebonds et 5 passes, à 17/24 aux tirs ! Une performance qui lui permet de rejoindre Hakeem Olajuwon et Yao Ming dans l’histoire de Houston.

Depuis 1956/57, ils sont en effet les trois seuls joueurs de la franchise à avoir compilé au moins 40 points, 10 rebonds et 5 passes décisives avec 70% de réussite aux tirs. Pas mal comme compagnie !

Et les Rockets avaient besoin de leur pivot, puisque Kevin Durant (22 points) connaissait une soirée compliquée au shoot (5/14). Après avoir mené de dix points à la pause (63-53), Houston a pourtant laissé Utah reprendre confiance, puis les commandes de la rencontre.

« Nous avons joué comme si le match était terminé à la mi-temps », regrettait Ime Udoka. « Nous leur avons permis de prendre confiance, de mettre des tirs et de devenir les agresseurs. »

Une domination saluée par Ime Udoka

Mais Alperen Sengun a répondu présent pour permettre aux Rockets de décrocher un troisième succès consécutif.

« Il a été énorme. Dominant », savourait son entraîneur. « Il a provoqué les fautes de plusieurs joueurs. Ils lui envoyaient des prises à deux, mais il trouvait systématiquement les bons partenaires et les a tellement bien décortiquées qu’ils ont fini par arrêter. Il a alors obtenu les duels qu’il voulait, et que nous voulions. »

Une prestation d’autant plus impressionnante qu’Alperen Sengun n’a perdu qu’un seul ballon malgré son énorme responsabilité offensive.

« Ils essayaient de l’encercler, mais il voyait tout et faisait les bons choix. Avec autant de ballons entre les mains, n’en perdre qu’un seul, c’est une grande performance. Il nous a fait gagner le match avec son scoring, en nous maintenant à flot dans les moments difficiles, avant de prendre le contrôle sur la fin », concluait Ime Udoka.

Avec cette deuxième sortie à plus de 40 points en carrière, Alperen Sengun confirme qu’il est bien plus qu’un excellent passeur. Et Houston, qui pointe désormais à dix victoires en treize matchs, continue de grimper.

Alperen SengunPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2021-22HOU7220.747.424.871.11.93.55.52.63.00.82.00.99.6
2022-23HOU7528.955.333.371.53.25.89.03.93.40.92.60.914.8
2023-24HOU6332.553.729.769.32.96.49.35.03.31.22.60.721.1
2024-25HOU7631.549.623.369.23.46.910.34.92.81.12.60.819.1
2025-26HOU7233.351.930.569.13.05.98.96.23.31.23.21.120.4
2026-27HOU1135.254.445.871.23.36.49.67.63.41.12.81.123.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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