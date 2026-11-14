Le MVP de la nuit | Alperen Sengun à la table d’Hakeem Olajuwon et Yao Ming

Avec Alperen Sengun, les Rockets possèdent un intérieur décidément très particulier. Face au Jazz, le Turc a signé l’un des cartons de la nuit avec 43 points, 12 rebonds et 5 passes, à 17/24 aux tirs ! Une performance qui lui permet de rejoindre Hakeem Olajuwon et Yao Ming dans l’histoire de Houston.
Depuis 1956/57, ils sont en effet les trois seuls joueurs de la franchise à avoir compilé au moins 40 points, 10 rebonds et 5 passes décisives avec 70% de réussite aux tirs. Pas mal comme compagnie !
Et les Rockets avaient besoin de leur pivot, puisque Kevin Durant (22 points) connaissait une soirée compliquée au shoot (5/14). Après avoir mené de dix points à la pause (63-53), Houston a pourtant laissé Utah reprendre confiance, puis les commandes de la rencontre.
« Nous avons joué comme si le match était terminé à la mi-temps », regrettait Ime Udoka. « Nous leur avons permis de prendre confiance, de mettre des tirs et de devenir les agresseurs. »
Une domination saluée par Ime Udoka
Mais Alperen Sengun a répondu présent pour permettre aux Rockets de décrocher un troisième succès consécutif.
« Il a été énorme. Dominant », savourait son entraîneur. « Il a provoqué les fautes de plusieurs joueurs. Ils lui envoyaient des prises à deux, mais il trouvait systématiquement les bons partenaires et les a tellement bien décortiquées qu’ils ont fini par arrêter. Il a alors obtenu les duels qu’il voulait, et que nous voulions. »
Une prestation d’autant plus impressionnante qu’Alperen Sengun n’a perdu qu’un seul ballon malgré son énorme responsabilité offensive.
« Ils essayaient de l’encercler, mais il voyait tout et faisait les bons choix. Avec autant de ballons entre les mains, n’en perdre qu’un seul, c’est une grande performance. Il nous a fait gagner le match avec son scoring, en nous maintenant à flot dans les moments difficiles, avant de prendre le contrôle sur la fin », concluait Ime Udoka.
Avec cette deuxième sortie à plus de 40 points en carrière, Alperen Sengun confirme qu’il est bien plus qu’un excellent passeur. Et Houston, qui pointe désormais à dix victoires en treize matchs, continue de grimper.
|Alperen Sengun
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|HOU
|72
|20.7
|47.4
|24.8
|71.1
|1.9
|3.5
|5.5
|2.6
|3.0
|0.8
|2.0
|0.9
|9.6
|2022-23
|HOU
|75
|28.9
|55.3
|33.3
|71.5
|3.2
|5.8
|9.0
|3.9
|3.4
|0.9
|2.6
|0.9
|14.8
|2023-24
|HOU
|63
|32.5
|53.7
|29.7
|69.3
|2.9
|6.4
|9.3
|5.0
|3.3
|1.2
|2.6
|0.7
|21.1
|2024-25
|HOU
|76
|31.5
|49.6
|23.3
|69.2
|3.4
|6.9
|10.3
|4.9
|2.8
|1.1
|2.6
|0.8
|19.1
|2025-26
|HOU
|72
|33.3
|51.9
|30.5
|69.1
|3.0
|5.9
|8.9
|6.2
|3.3
|1.2
|3.2
|1.1
|20.4
|2026-27
|HOU
|11
|35.2
|54.4
|45.8
|71.2
|3.3
|6.4
|9.6
|7.6
|3.4
|1.1
|2.8
|1.1
|23.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.