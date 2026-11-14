Le MVP de la nuit | Alperen Sengun à la table d’Hakeem Olajuwon et Yao Ming

Avec Alperen Sengun, les Rockets possèdent un intérieur décidément très particulier. Face au Jazz, le Turc a signé l’un des cartons de la nuit avec 43 points, 12 rebonds et 5 passes, à 17/24 aux tirs ! Une performance qui lui permet de rejoindre Hakeem Olajuwon et Yao Ming dans l’histoire de Houston.

Depuis 1956/57, ils sont en effet les trois seuls joueurs de la franchise à avoir compilé au moins 40 points, 10 rebonds et 5 passes décisives avec 70% de réussite aux tirs. Pas mal comme compagnie !

Et les Rockets avaient besoin de leur pivot, puisque Kevin Durant (22 points) connaissait une soirée compliquée au shoot (5/14). Après avoir mené de dix points à la pause (63-53), Houston a pourtant laissé Utah reprendre confiance, puis les commandes de la rencontre.

« Nous avons joué comme si le match était terminé à la mi-temps », regrettait Ime Udoka. « Nous leur avons permis de prendre confiance, de mettre des tirs et de devenir les agresseurs. »

Une domination saluée par Ime Udoka

Mais Alperen Sengun a répondu présent pour permettre aux Rockets de décrocher un troisième succès consécutif.

« Il a été énorme. Dominant », savourait son entraîneur. « Il a provoqué les fautes de plusieurs joueurs. Ils lui envoyaient des prises à deux, mais il trouvait systématiquement les bons partenaires et les a tellement bien décortiquées qu’ils ont fini par arrêter. Il a alors obtenu les duels qu’il voulait, et que nous voulions. »

Une prestation d’autant plus impressionnante qu’Alperen Sengun n’a perdu qu’un seul ballon malgré son énorme responsabilité offensive.

« Ils essayaient de l’encercler, mais il voyait tout et faisait les bons choix. Avec autant de ballons entre les mains, n’en perdre qu’un seul, c’est une grande performance. Il nous a fait gagner le match avec son scoring, en nous maintenant à flot dans les moments difficiles, avant de prendre le contrôle sur la fin », concluait Ime Udoka.

Avec cette deuxième sortie à plus de 40 points en carrière, Alperen Sengun confirme qu’il est bien plus qu’un excellent passeur. Et Houston, qui pointe désormais à dix victoires en treize matchs, continue de grimper.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20.7 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28.9 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32.5 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31.5 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 72 33.3 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.3 1.2 3.2 1.1 20.4 2026-27 HOU 11 35.2 54.4 45.8 71.2 3.3 6.4 9.6 7.6 3.4 1.1 2.8 1.1 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.