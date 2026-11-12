Franz Wagner ne descend plus sous les 30 points

Le Magic a bouclé son « road-trip » de quatre matchs avec un succès à Salt Lake City face au Jazz. Une tournée conclue sur un bilan équilibré de deux victoires pour deux défaites, mais surtout marquée par la montée en puissance de Franz Wagner.

Après ses 30 points face aux Warriors, puis ses 33 unités à Sacramento, l’Allemand a encore fait mieux mercredi soir, avec 38 points à 13/23 aux tirs, 9/10 aux lancers-francs et 8 rebonds. De quoi égaler son record en carrière et signer un troisième match consécutif à au moins 30 points !

« J’ai trouvé qu’il avait vraiment fait du bon boulot. Ils étaient agressifs sur lui et essayaient de l’éloigner de la raquette, mais il a continué d’attaquer sans relâche », félicite Sean Sweeney. « Il a réussi à faire les bons choix dès qu’il en avait l’occasion. Nous parlons souvent de faire des choix avec conviction et c’est ce qu’il a fait tout au long de la rencontre. Il a fait un excellent travail pour nous porter pendant tout le match. »

Décisif dans le dernier quart-temps

En première mi-temps, Franz Wagner compile déjà 19 points, mais Orlando n’arrive pas à creuser l’écart. Au moment d’entrer dans le quatrième quart-temps, le Magic accuse même deux points de retard. C’est alors que l’Allemand prend les choses en main.

Il inscrit 12 de ses 38 points dans cette dernière période, tout en délivrant sa seule passe décisive de la rencontre. Une offrande pour Desmond Bane, qui sanctionne à 3-points et donne douze longueurs d’avance aux Floridiens.

« J’essaie de jouer mon jeu, d’être agressif et de prendre les bonnes décisions », explique Franz Wagner. « Dans les dernières minutes, le rythme est différent, donc j’essaie de faire en sorte que nous restions bien organisés. »

Avec 33.7 points de moyenne sur ses trois dernières sorties, l’Allemand traverse ainsi sa meilleure période offensive de la saison. Et sa montée en puissance accompagne celle du Magic, qui vient d’enchaîner deux victoires avant de retrouver le Kia Center, vendredi, pour défier les Bucks dans le cadre de la NBA Cup.

« Je trouve que notre manière de procéder est meilleure depuis quelques matchs et nous continuons de travailler dessus », confie Franz Wagner. « Lors des dernières rencontres, il y avait une bonne ambiance au sein du groupe et tout le monde était dans le match. Nous allons avoir besoin de ça pour les matchs à domicile. »

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30.7 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32.6 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32.5 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33.7 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 34 30.0 48.1 34.5 82.3 1.3 3.9 5.2 3.3 2.1 0.9 1.7 0.3 20.6 2026-27 ORL 11 36.9 45.9 25.0 82.4 1.2 5.4 6.5 7.9 3.2 1.4 4.4 0.0 23.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.