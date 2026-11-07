Stats & Highlights | Un Ajay Mitchell record porte le Thunder

Jamais inquiétés par des Hornets toujours aussi peu inspirés offensivement, à l’instar d’un Brandon Miller encore en difficulté (8 points à 3/10 au tir), les Celtics n’ont fait qu’une bouchée de Charlotte, qui enchaîne une sixième défaite consécutive. Boston a mené du début à la fin de la rencontre, comptant même jusqu’à 46 longueurs d’avance dans le sillage d’un immense Jayson Tatum au four et au moulin (34 points, 9 passes décisives et 8 rebonds)…

Dallas retrouve le sourire. Face au Jazz, qui est longtemps resté dans le match grâce à Lauri Markkanen (24 points), et Darryn Peterson (21 points), les Mavericks ont réussi à se détacher dans le troisième quart-temps. Avec 15 points inscrits sur la période, Cooper Flagg a porté les siens au meilleur des moments pour leur permettre de l’emporter. Une victoire arrachée à l’envie, à l’image des 21 rebonds offensifs captés par les Texans, pour autant de points sur seconde chance.

Des héros inattendus pour Toronto

Le suspense aura tenu un quart-temps à Memphis. Avant qu’Ajay Mitchell ne sorte de sa boîte pour que le Thunder prenne le large dès la période suivante. Avec 35 points, son nouveau record en carrière, le Belge a parfaitement accompagné Shai Gilgeous-Alexander au scoring (28 points). Surprise du début de saison, les Grizzlies d’un Ty Jerome auteur de 21 points enregistre donc un troisième revers de suite.

Alors qu’ils ont compté jusqu’à 17 points de retard dans l’antre de Bucks déterminés à empocher leur deuxième victoire de la saison, les Raptors ont réussi à inverser la vapeur. Grâce aux 16 passes décisives de Jamal Shead, aux 27 points à 9/11 au tir d’Alijah Martin, et un Jakob Poeltl auteur de 17 de ses 19 points en deuxième mi-temps, Toronto a renoué avec le succès. De quoi éclipser le très joli match du rookie de Milwaukee Brayden Burries (21 points, 11 rebonds et 6 passes décisives).

Charlotte – Boston : 80-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 139 WAS 132 CHA 80 BOS 119 CLE 119 PHI 95 DAL 112 UTH 100 MEM 97 OKC 128 MIL 107 TOR 121 NOR 109 MIN 115 LAL 124 POR 118 SAC 109 SAS 124

Dallas – Utah : 112-100

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Memphis – Oklahoma City : 97-128

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Milwaukee – Toronto : 107-121

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ATL 139 WAS 132 CHA 80 BOS 119 CLE 119 PHI 95 DAL 112 UTH 100 MEM 97 OKC 128 MIL 107 TOR 121 NOR 109 MIN 115 LAL 124 POR 118 SAC 109 SAS 124