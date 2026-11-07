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Stats & Highlights | Un Ajay Mitchell record porte le Thunder

Publié le 7/11/2026 à 7:51 Twitter Facebook

NBA – Auteur de 35 points, Ajay Mitchell a guidé le Thunder vers la victoire à Memphis. Boston a de son côté disposé de Charlotte, tandis que Toronto et Dallas ont retrouvé le goût de la victoire.

Ajay MitchellJamais inquiétés par des Hornets toujours aussi peu inspirés offensivement, à l’instar d’un Brandon Miller encore en difficulté (8 points à 3/10 au tir), les Celtics n’ont fait qu’une bouchée de Charlotte, qui enchaîne une sixième défaite consécutive. Boston a mené du début à la fin de la rencontre, comptant même jusqu’à 46 longueurs d’avance dans le sillage d’un immense Jayson Tatum au four et au moulin (34 points, 9 passes décisives et 8 rebonds)…

Dallas retrouve le sourire. Face au Jazz, qui est longtemps resté dans le match grâce à Lauri Markkanen (24 points), et Darryn Peterson (21 points), les Mavericks ont réussi à se détacher dans le troisième quart-temps. Avec 15 points inscrits sur la période, Cooper Flagg a porté les siens au meilleur des moments pour leur permettre de l’emporter. Une victoire arrachée à l’envie, à l’image des 21 rebonds offensifs captés par les Texans, pour autant de points sur seconde chance.

Des héros inattendus pour Toronto

Le suspense aura tenu un quart-temps à Memphis. Avant qu’Ajay Mitchell ne sorte de sa boîte pour que le Thunder prenne le large dès la période suivante. Avec 35 points, son nouveau record en carrière, le Belge a parfaitement accompagné Shai Gilgeous-Alexander au scoring (28 points). Surprise du début de saison, les Grizzlies d’un Ty Jerome auteur de 21 points enregistre donc un troisième revers de suite.

Alors qu’ils ont compté jusqu’à 17 points de retard dans l’antre de Bucks déterminés à empocher leur deuxième victoire de la saison, les Raptors ont réussi à inverser la vapeur. Grâce aux 16 passes décisives de Jamal Shead, aux 27 points à 9/11 au tir d’Alijah Martin, et un Jakob Poeltl auteur de 17 de ses 19 points en deuxième mi-temps, Toronto a renoué avec le succès. De quoi éclipser le très joli match du rookie de Milwaukee Brayden Burries (21 points, 11 rebonds et 6 passes décisives).

Atlanta – Washington
Cleveland – Philadelphie
Nouvelle-Orléans – Minnesota
Sacramento – San Antonio
LA Lakers – Portland

Charlotte – Boston : 80-119

Charlotte Hornets / 80TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Naz Reid256/172/50/024621120-301410
Brandon Miller133/100/32/202212101-1786
Coby White161/81/64/410111030-237-1
Ryan Kalkbrenner201/10/02/223501020-1547
Grayson Allen210/50/40/011230100-2401
Tidjane Salaun233/112/85/622401010-12137
Sion James204/83/50/012303000-181110
Liam McNeeley193/111/61/202232110-1384
Royce O'Neale252/62/61/131422211-13711
Hannes Steinbach272/50/00/0561112013-24415
Christian Anderson242/100/70/021352040-640
Total27/9211/5015/171924431817615580
Boston Celtics / 119TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jayson Tatum299/165/811/1117890141363442
Derrick White256/104/62/322452120231821
Paul George223/112/50/0055111322386
Jordan Walsh212/41/31/1033030101466
Neemias Queta152/50/00/0123120111545
Payton Pritchard234/104/60/024651120271216
Sam Hauser173/53/50/00333100124914
Hugo González152/51/43/401103020-383
Mitchell Robinson153/50/00/0347010016612
Luka Garza192/72/30/24374002216610
Baylor Scheierman141/21/22/21342100011510
Ron Harper Jr.101/21/10/000022010-233
Mike Conley100/10/10/000010000500
Total38/8324/4419/2314375133174188119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL139
WAS132
CHA80
BOS119
CLE119
PHI95
DAL112
UTH100
MEM97
OKC128
MIL107
TOR121
NOR109
MIN115
LAL124
POR118
SAC109
SAS124

Dallas – Utah : 112-100

Dallas Mavericks / 112TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
P.J. Washington327/146/106/71561210192627
Cooper Flagg327/161/46/6281070331172130
Kyrie Irving287/200/40/002223300-2148
Daniel Gafford182/20/03/301113012-6710
Caleb Martin110/10/10/00000200030-1
Morez Johnson235/81/22/21071722131201328
Walter Clayton Jr.224/81/53/41342224041211
Santi Aldama132/40/04/54591102017813
Naji Marshall243/100/31/2011511111776
Zaccharie Risacher212/70/10/231412002-444
Max Christie80/10/10/001111010-900
Total39/919/3125/31213455231911158112
Utah Jazz / 100TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Lauri Markkanen348/208/150/017813020-152419
Darryn Peterson296/123/76/602254223-142125
Keyonte George326/131/43/406693051-101619
Airious Bailey296/110/40/024602031-51211
Jaxson Hayes273/40/02/215633111-2817
Josh Okogie234/102/32/213403210-61211
Isaiah Collier132/20/00/012332030-147
Josh Green231/41/10/021310100-435
Svi Mykhailiuk130/30/30/000010120-50-3
Brice Sensabaugh90/30/20/002222021-200
Total36/8215/3913/148324025227217100

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ATL139
WAS132
CHA80
BOS119
CLE119
PHI95
DAL112
UTH100
MEM97
OKC128
MIL107
TOR121
NOR109
MIN115
LAL124
POR118
SAC109
SAS124

Memphis – Oklahoma City : 97-128

Memphis Grizzlies / 97TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ty Jerome277/142/75/502250030-162118
Zach Edey193/70/08/842611020-141415
Cedric Coward234/92/50/036904240-91012
Cameron Boozer312/140/84/4391243020-30810
Jaylen Wells252/71/42/200002120-3171
Jerami Grant224/62/20/000022010-11109
Javon Small213/91/43/413421020-25107
Cam Spencer192/51/42/201100100-876
Taylor Hendricks31/21/11/202200000044
Kris Murray120/30/32/220211000-922
Olivier-Maxence Prosper101/40/20/003313010422
Karim Lopez30/00/02/200000000022
Quinten Post140/70/50/002203100-60-4
Jahmai Mashack30/10/00/000020010000
Total29/8810/4529/311330431820518097
Oklahoma City Thunder / 128TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ajay Mitchell3014/204/73/501152020333531
Shai Gilgeous-Alexander2911/223/53/303341141122822
Jared McCain299/143/80/005504411122125
Kenrich Williams191/41/41/2246320001649
Isaiah Hartenstein251/40/00/00667313131211
Bennett Stirtz244/52/22/20112020071216
Aday Mara184/60/01/4347010112911
Micah Peavy183/81/40/013401001-277
Alex Caruso192/31/20/00662111123513
Josh Dix142/41/20/0022141001557
Dalen Terry50/20/10/004411000303
Brooks Barnhizer50/00/00/000001000300
Total51/9216/3510/1663945252110126128

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ATL139
WAS132
CHA80
BOS119
CLE119
PHI95
DAL112
UTH100
MEM97
OKC128
MIL107
TOR121
NOR109
MIN115
LAL124
POR118
SAC109
SAS124

Milwaukee – Toronto : 107-121

Milwaukee Bucks / 107TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyler Herro357/161/58/1005510313002325
Brayden Burries388/141/54/6561164011-52130
Jaime Jaquez Jr.274/102/74/421331011-61414
Kyle Kuzma316/91/40/02243423031316
Myles Turner230/70/40/025705023-401
A.J. Green234/94/80/002204021-19128
Ryan Rollins143/31/13/301111250-12109
Nate Ament153/50/11/101101011-1176
Kel'el Ware122/70/40/021302011042
Kasparas Jakučionis91/20/11/100021110-934
Jericho Sims70/00/00/010102000-701
Total38/8210/4021/2514243825286208107
Toronto Raptors / 121TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
RJ Barrett369/220/49/1125752030-22721
Jakob Poeltl309/140/01/165111332161928
Collin Murray-Boyles337/120/25/534724431171925
Jamal Shead344/101/51/2033164210231023
Ja'Kobe Walter282/121/72/315623111-1275
Alijah Martin309/116/73/422414241222728
Jamison Battle202/61/41/202201000263
Allen Graves151/50/31/1112010001831
Jaden Bradley81/20/01/200011010-431
Total44/949/3224/31152742282312154121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL139
WAS132
CHA80
BOS119
CLE119
PHI95
DAL112
UTH100
MEM97
OKC128
MIL107
TOR121
NOR109
MIN115
LAL124
POR118
SAC109
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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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