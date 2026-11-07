Victor Wembanyama et les Spurs déroulent à Sacramento

Dans ce match des extrêmes, les Kings entrent dans la rencontre sans complexe. Darius Acuff Jr. tente d’imposer son rythme et Sacramento profite de plusieurs replis défensifs approximatifs des Spurs pour trouver des tirs ouverts. Mais Devin Vassell se charge rapidement de stabiliser San Antonio grâce à son adresse extérieure (30-24).

Victor Wembanyama prend ensuite possession de la raquette avec… 12 points de suite ! Le Français attaque le cercle, provoque les fautes et oblige la défense californienne à se resserrer. Les décalages profitent aux shooteurs texans, tandis que Stephon Castle utilise sa puissance pour atteindre le cercle. San Antonio commence alors à creuser l’écart (42-31).

Même lorsque «Wemby» rejoint le banc, les Spurs continuent leur travail de sape. Keldon Johnson apporte son énergie au rebond et à la course, tandis que la circulation de balle punit la défense de zone utilisée par les Kings. Sérieux dans la gestion du ballon et particulièrement adroits de loin, les visiteurs portent leur avance à +19 à la pause (75-56).

Wembanyama remet les Spurs sur les rails

Sacramento revient toutefois des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Plus agressifs, les Kings profitent d’une attaque texane devenue statique pour réduire leur retard. Darius Acuff Jr. trouve davantage de solutions face au « drop » des Spurs et les tirs à 3-points commencent à tomber (86-74).

San Antonio ne convertit qu’un quart de ses tentatives pendant les huit premières minutes de la période, mais Sacramento ne parvient pas à défendre sans commettre de faute. Les Spurs retournent régulièrement sur la ligne des lancers francs et Wembanyama prend une nouvelle fois les commandes pour stopper le retour adverse (92-76).

Dans le dernier quart-temps, chaque approximation défensive des Spurs est immédiatement compensée par un panier extérieur ou une finition près du cercle. Devin Vassell frappe encore de loin, puis Wembanyama trouve Dylan Harper pour reporter l’écart à plus de 20 points. Le Français peut définitivement rejoindre le banc à huit minutes de la fin, sa mission accomplie.

San Antonio s’impose finalement 124-109 et poursuit son excellente série avec une septième victoire consécutive.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama ne ralentit pas. Deux jours après ses 52 points, 24 rebonds et 8 contres face aux Mavericks, le Français a signé 30 points à 56% aux tirs, 14 rebonds et 2 contres en 26 minutes. Il a dominé près du cercle, tout en sanctionnant également la défense de Sacramento à longue distance. C’était son objectif après ses échecs lointains face aux Mavericks.

– Les Spurs étaient déjà loin à la pause. Avec 75 points inscrits en première mi-temps, San Antonio a signé son deuxième meilleur total de la saison. Son meilleur total date du 27 octobre avec 80 points, déjà face aux Kings ! L’adresse extérieure, le soin apporté au ballon et l’activité de Keldon Johnson ont permis aux Texans de prendre le large, même sans Wembanyama.

– Stephon Castle tout en maîtrise. Le meneur a compilé 19 points et 7 passes décisives pour une seule perte de balle. Trop puissant lorsqu’il a pu prendre de la vitesse, il a constamment mis la défense des Kings sous pression.

– Une frayeur sans conséquence pour Wemby. A la fin de 1ère mi-temps, Domantas Sabonis a écopé d’une faute flagrante après avoir placé son pied dans la zone de réception du Français. La cheville de Wembanyama a tourné, mais le pivot des Spurs a rapidement repris sa marche en avant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 139 WAS 132 CHA 80 BOS 119 CLE 119 PHI 95 DAL 112 UTH 100 MEM 97 OKC 128 MIL 107 TOR 121 NOR 109 MIN 115 LAL 124 POR 118 SAC 109 SAS 124