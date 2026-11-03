Avec sa première victoire, Darius Acuff Jr. peut enfin sourire

Après six défaites de suite pour commencer la saison régulière, les Kings ont enfin réussi à gagner une rencontre. Contre Dallas en plus, donc face à un adversaire solide, ce qui ne gâche rien. Surtout pour Darius Acuff Jr, qui signe ainsi sa première victoire en carrière.

« Ça fait du bien. J’ai enfin une raison de sourire », confie le rookie, auteur de 25 points (10/21), dont 19 en seconde période et même 10 dans les six dernières minutes pour assurer le succès de Sacramento.

« Il est phénoménal. Il peut shooter de partout et sa confiance est illimitée. C’est nécessaire quand on arrive dans la ligue. Je lui ai dit de ne pas changer. Il va être ici pour un long moment », réagit Malik Monk. « Il est spécial », ajoute son coach Doug Christie. « Il continue d’être agressif. Son niveau de confiance en lui fait qu’il insiste. »

10e meilleur marqueur de la NBA

Son début de saison prouve en effet que Darius Acuff Jr. n’a pas peur de grand-chose, malgré le déchet dans son jeu (40% de réussite au shoot, 31% à 3-pts, 3.6 ballons perdus). Avec 26.1 points et 6.3 passes de moyenne, il est le débutant le plus prolifique dans ces deux domaines.

Il est même le 10e meilleur marqueur de la ligue, juste devant Victor Wembanyama et Cooper Flagg au classement, tout en étant le 21e meilleur passeur.

« C’est la question centrale : quand shooter et quand passer ? Je lui dis simplement d’être agressif », indique son coach, déterminé à le faire progresser. « Il va trouver l’équilibre. Il n’est pas égoïste et veut simplement gagner. »

Darius Acuff Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 SAC 7 36.5 40.6 31.3 84.8 0.3 3.6 3.9 6.3 3.0 0.6 3.6 0.1 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.