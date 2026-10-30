Doug Christie toujours pas menacé à Sacramento

Les Kings sont avec les Nets les deux dernières équipes à ne pas avoir ouvert leur compteur de victoire. La saison régulière a débuté depuis dix jours et Sacramento a déjà enchaîné cinq défaites de suite. Ce n’est pas vraiment une surprise, tant les ambitions de la franchise étaient faibles, mais ça reste notable. Surtout avec un calendrier où des rencontres face à Memphis ou New Orleans étaient abordables.

Pour autant, Doug Christie peut dormir tranquille, d’après les informations de The Athletic. Le coach de Sacramento patine depuis sa prise de pouvoir dans les derniers jours de décembre 2024 (49 victoires pour 89 défaites, soit 35%) mais sa franchise reste patiente. Pourquoi ? Pour deux raisons.

Déjà parce que les dirigeants estiment qu’il mérite une chance de pouvoir montrer ce dont il est capable avec son effectif au complet. Sauf qu’avec les blessures et les absences de Ben Simmons (forfait pour la saison), Keegan Murray ou encore de Maxime Raynaud, ça n’est pas le cas actuellement.

Ensuite parce que la franchise californienne a d’autres priorités que de gagner à tout prix des matchs. L’idée, c’est surtout de faire progresser les jeunes talents, comme l’intérieur français ou Darius Acuff Jr. Le rookie des Kings, septième choix de la Draft, est le plus prolifique de sa cuvée pour l’instant, avec 24 points de moyenne.

Doug Christie n’est ainsi pas menacé pour l’instant, même si on peut imaginer que si les défaites s’accumulent rapidement, la pression se fera de plus en plus forte. De plus, il convient de rappeler qu’il lui reste une dernière année de contrat en 2027/28, sous la forme d’une « team option ». Ce sont donc les Kings qui décideront ou non de l’activer, selon comment ils jugent la progression du groupe dans les prochains mois…