Ben Simmons : « I’ll be back »

Entre sa fracture du métatarse dès sa saison rookie, une blessure à la rotule lors des playoffs 2020, une hernie discale, des problèmes chroniques au dos et maintenant une rupture du tendon d’Achille, Ben Simmons a multiplié les passages à l’infirmerie. Mais comme le disait Arnold Schwarzenegger dans Terminator, sorti en 1984, le joueur des Kings entend bien revenir sur les parquets : « I’ll be back ».

À 30 ans, et après avoir été éloigné de la ligue jusqu’à son retour cet été sous le maillot de Sacramento, l’Australien refuse d’abdiquer, malgré ce nouveau coup du sort.

« Mon état d’esprit, c’est que je reviendrai », a-t-il confié à Andscape. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir, être en bonne santé et un meilleur joueur que je ne l’étais avant. Ce n’est qu’une question de temps et d’opportunités. Donc je vais attaquer la suite avec le même état d’esprit qu’aujourd’hui (…). J’ai l’impression d’avoir dû prendre une décision au moment de ma blessure : «Vas-tu revenir ou laisser ça t’abattre ?». Et pour moi, le choix a été de continuer et de me battre. Je pensais qu’il n’y avait pas d’autre option. Pour moi, c’était : «Allons-y, passons à l’intervention chirurgicale et attaquons la rééducation». »

Sacramento, sa nouvelle maison

Même s’il n’a signé que pour un an à Sacramento, la franchise californienne pourrait lui offrir une nouvelle chance de se relancer une fois remis de sa blessure. D’autant que l’ancien All-Star avait fait plutôt bonne impression en présaison, avec 10,5 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en seulement 17,5 minutes de moyenne sur deux rencontres. Il était même pressenti pour être titulaire et l’un des capitaines des Kings cette saison.

Le joueur a en tout cas souligné le soutien de l’ensemble de la franchise ces derniers jours, du propriétaire Vivek Ranadivé au GM Scott Perry, en passant par le coach Doug Christie, sans oublier ses coéquipiers. Il a également débuté sa rééducation à Sacramento pour rester au contact de sa nouvelle équipe.

« Tout le monde a été incroyable à Sacramento. Ils m’ont témoigné beaucoup de soutien. C’est le plus important, simplement qu’ils montrent qu’ils sont là et qu’ils s’en soucient. Tout le reste, je peux gérer », a-t-il ajouté. « Sacramento, c’est chez moi désormais. C’est ici que je me suis installé et je reçois du soutien, donc ça avait du sens » (de commencer sa rééducation sur place).

À 30 ans, Ben Simmons va donc encore devoir faire preuve de patience avant de pouvoir prouver qu’il a toujours le niveau pour briller en NBA, dans son style si particulier. Reste à savoir dans quel état physique il pourra revenir, et si les Kings seront toujours disposés à lui faire confiance à l’issue de son contrat.

Car si sa carrière a été largement freinée par les blessures ces dernières années, le premier choix de la Draft 2016 reste persuadé de pouvoir faire la différence sur les parquets.

« Je suis plus que capable de jouer dans cette ligue », a-t-il assuré. « Je suis fait pour ça. Je ne suis pas un gars normal. Je suis en quelque sorte une licorne par ma façon de jouer. Je ne suis pas un joueur classique. Je ne saurais pas comment le dire, mais j’ai l’impression d’être vraiment différent de la plupart des joueurs. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHI 81 33.7 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHI 79 34.2 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHI 57 35.4 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHI 58 32.4 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRO 42 26.3 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRO 15 23.9 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 BRO/LAC 51 22.0 52.0 0.0 72.7 0.9 3.8 4.7 5.6 2.1 0.7 2.0 0.5 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.