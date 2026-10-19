Le retour de Ben Simmons tourne au cauchemar

Décidément, le sort s’acharne sur Ben Simmons. Éloigné des parquets par des problèmes physiques récurrents, au niveau du dos notamment, le joueur drafté en première position par Philadelphie en 2016 avait réussi à retrouver une place en NBA, aux Kings, après une saison 2025/26 blanche.

Mais le jour même de la diffusion de son documentaire « Being Ben: The Ben Simmons Story », produit par ESPN, et à trois jours de la reprise de la NBA, Ben Simmons a été victime d’une rupture du tendon d’Achille droit !

La blessure est survenue dimanche, lors d’un exercice à l’entraînement, et a été confirmée par une IRM. La franchise de Sacramento a précisé que le joueur allait prochainement devoir subir une intervention chirurgicale avant d’entamer sa rééducation. Sa saison est donc déjà terminée, avant même le premier match officiel…

« Ce n’est pas la fin de mon histoire »

Avant de se blesser à nouveau, Ben Simmons avait pourtant largement rassuré durant le « training camp » du côté de Sacramento. Il avait également réussi des débuts plutôt encourageants en présaison en l’espace de deux rencontres, avec notamment un dernier match à 14 points, 8 rebonds et 7 passes décisives en 26 minutes face aux Spurs, dans son registre habituel de « couteau suisse », entre création, rebond et défense.

Sur ses réseaux sociaux, le joueur a déjà posté un message pour assurer qu’il était prêt à affronter cette nouvelle épreuve et qu’il ferait en sorte de revenir plus fort, une fois de plus.

« J’ai déjà dû faire face à des défis qui m’ont mis à l’épreuve mentalement, physiquement et émotionnellement, et j’ai trouvé le moyen de surmonter chacun d’entre eux », a-t-il écrit. « Cette blessure est un nouveau chapitre de mon parcours, pas la fin de mon histoire. Ce n’est jamais facile d’être éloigné du sport que j’aime, surtout après tout ce qu’il m’a fallu pour revenir ici. Mais s’il y a une chose que j’ai apprise, c’est que ce n’est pas l’adversité qui vous définit, mais la façon dont vous y faites face ».

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHI 81 33.7 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHI 79 34.2 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHI 57 35.4 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHI 58 32.4 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRO 42 26.3 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRO 15 23.9 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 BRO/LAC 51 22.0 52.0 0.0 72.7 0.9 3.8 4.7 5.6 2.1 0.7 2.0 0.5 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.