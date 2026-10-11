Un Ben Simmons plutôt séduisant pour son grand retour

Plus d’un an après son dernier match officiel, Ben Simmons a enfin retrouvé la compétition samedi soir, à l’occasion de la défaite de Sacramento face aux Warriors (111-106).

Titularisé aux côtés de Darius Acuff Jr., Zach LaVine, Keegan Murray et Precious Achiuwa, l’Australien a disputé neuf minutes, toutes dans le premier quart-temps. Le temps d’inscrire 7 points à 2/4 au tir et 3/4 aux lancers-francs, avec une passe décisive et deux pertes de balle.

« Cela m’a fait beaucoup de bien », confie-t-il. « Quand on reste absent pendant un an et qu’on revient, c’est une sensation agréable de pouvoir simplement retrouver le terrain et la compétition. Il fallait franchir cette première étape. Malgré les minutes limitées, je me suis senti bien. »

Sa dernière apparition remontait aux playoffs 2025, sous le maillot des Clippers. À 30 ans, Ben Simmons assure avoir retrouvé ses moyens physiques et estime pouvoir encore évoluer à un niveau proche de celui qui lui avait permis de devenir trois fois All-Star et membre d’une All-NBA Team.

« Il s’agit surtout d’être en bonne santé et de pouvoir faire ce que je sais faire, tout en étant plus agressif », poursuit-il. « Je suis plus âgé désormais, mais je suis à peu près le même joueur qu’il y a quelques années, surtout maintenant que je suis en bonne santé. »

Un profil qui parle à Sacramento

Avec l’expérience, l’Australien estime également avoir gagné en lecture du jeu.

« Le jeu a beaucoup ralenti pour moi et je vois davantage de choses », explique-t-il. « J’ai beaucoup d’années derrière moi, donc je peux prendre de meilleures décisions. Évidemment, je n’avais pas joué depuis un an, mais je me suis tout de même senti suffisamment en confiance pour faire les bons choix. »

Sacramento a toutefois décidé d’aborder son retour avec prudence. Les neuf minutes disputées contre Golden State étaient programmées, et sa charge de travail augmentera progressivement.

« C’est une montée en puissance, cela fait partie du processus », confirme-t-il. « Il faut être intelligent, mais je me sens très bien. J’ai beaucoup travaillé pour revenir jusqu’ici. C’était mon premier match depuis un an, donc il faut faire les choses correctement et construire à partir de là. La saison va être longue. »

Même en quelques minutes, Ben Simmons a déjà montré ce qu’il pouvait apporter aux Kings. Sa capacité à prendre le rebond, monter la balle et créer des décalages correspond à l’identité que Doug Christie souhaite installer.

« Il va beaucoup nous aider », estime Zach LaVine. « C’est un meneur naturel, qui va accélérer le jeu et qui possède une excellente vision. Il crée des déséquilibres. Dans les situations de pick-and-roll, il peut poser un écran pour moi comme je peux en poser un pour lui. Sa vitesse pour remonter le terrain va beaucoup nous apporter. Je l’avais déjà vu pendant le camp, mais je suis heureux que tout le monde ait pu le voir en bonne santé. »

Doug Christie partage cet enthousiasme. Le technicien rappelle que son nouveau joueur rassemble à lui seul les principales caractéristiques du projet collectif de Sacramento.

« Nous voulons défendre, prendre les rebonds, courir et partager le ballon. Ben apporte individuellement toutes ces choses », souligne l’entraîneur. « Défensivement, il est aussi solide que n’importe qui. Il prend les rebonds, relance le jeu, se montre altruiste et fait circuler le ballon. »

Au soutien de Maxime Raynaud

L’arrivée de Ben Simmons va néanmoins demander une période d’adaptation à ses coéquipiers.

« Quand on récupère un joueur comme lui, il faut apprendre à jouer avec lui », poursuit Doug Christie. « Les autres doivent courir et rejoindre rapidement les coins du terrain. Recevoir le ballon sur le côté faible après une passe de Ben, alors qu’il est encore en mouvement et que le défenseur doit fermer, c’est une situation que je prends toute la soirée. Il faudra une adaptation parce que c’est un joueur très, très spécial. »

Son entraîneur ne souhaite cependant fixer aucun calendrier concernant l’augmentation de son temps de jeu. « Nous allons tous en discuter et communiquer avec lui », explique-t-il. « Nous ferons ce qui est le mieux pour Ben. »

La soirée a malheureusement été assombrie par la blessure de Maxime Raynaud. Victime d’un choc alors qu’il posait un écran, le Français a quitté le terrain en fauteuil roulant avant de sortir de la salle avec des béquilles.

Alors qu’une IRM devra déterminer la gravité de sa blessure, Ben Simmons est resté aux côtés du Français. Un réflexe naturel pour un joueur dont la carrière a été perturbée par de nombreuses blessures.

« C’est mon coéquipier. Voir un joueur tomber comme ça, c’est terrible », réagit-il. « J’ai déjà vécu cela et je connais ce sentiment. Sur le moment, on a l’impression que c’est la fin du monde. Je voulais simplement lui faire savoir que nous étions là pour le soutenir, que ce soit grave ou pas. »

Pour Ben Simmons, la défaite était devenue secondaire. « Le match reste un match. Nous avons perdu, mais peu importe. Je suis davantage préoccupé par mon coéquipier et par son état. Tout le monde est derrière lui. »