Les Kings craignent le pire pour Maxime Raynaud…

La soirée avait pourtant bien commencé pour Maxime Raynaud, auteur de 10 points à 3/3 aux tirs et 6 rebonds en seulement neuf minutes face aux Warriors. Mais sa rencontre a brutalement pris fin à deux minutes et demie de la mi-temps, sur une action qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour sa deuxième saison NBA…

Alors qu’il posait un écran sur Stephen Curry pour Darius Acuff Jr., le pivot français a reçu un choc sur l’extérieur du genou droit, possiblement de son propre coéquipier, qui a fait pivoter son genou. Immédiatement, l’ancien joueur de Stanford s’est effondré en hurlant de douleur…

La scène a d’ailleurs rapidement pris une tournure particulièrement inquiétante. Doug Christie a ainsi demandé un temps-mort avant de rejoindre son joueur sur le parquet. Après plusieurs minutes, les soigneurs ont finalement fait venir un fauteuil roulant pour évacuer le Français vers les vestiaires.

Les dirigeants à son chevet

Selon ESPN, Maxime Raynaud a passé des examens à la mi-temps au Chase Center, avant de recevoir la visite du GM Scott Perry et du propriétaire Vivek Ranadive, venu le réconforter et le prendre dans ses bras.

Dans l’entourage des Kings, l’inquiétude grandit quant à une éventuelle longue indisponibilité. Sacramento n’a toutefois communiqué aucun diagnostic précis après la rencontre, et une IRM était prévue dans la nuit pour déterminer la nature exacte de la blessure.

Ce serait un terrible coup d’arrêt pour le Français de 23 ans, qui sort d’une première saison très réussie. Drafté en 42e position en 2025, il avait profité des blessures dans la raquette pour s’imposer dans la rotation, terminant avec 12,5 points et 7,5 rebonds de moyenne en 74 matchs, et une place dans la All-Rookie Second Team.

Alors qu’il devait confirmer cette saison comme principal relais de Domantas Sabonis, il voit désormais son avenir immédiat suspendu aux résultats des examens médicaux.