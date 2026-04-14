Maxime Raynaud, du fond du banc au cœur du projet des Kings

Rien n’était acquis pour Maxime Raynaud à son arrivée à Sacramento. Drafté en 42e position, au deuxième tour de la Draft 2025, l’ancien intérieur de Stanford a d’abord cumulé les « DNP » avant de grappiller ses premières minutes en novembre. Il faudra attendre décembre pour le voir franchir pour la première fois la barre des 25 points, lors d’une défaite face aux Rockets. Un match qui servira de déclic sans pour autant lui monter à la tête.

« Je ne me suis jamais dit ‘C’est bon, j’y suis arrivé’ », insiste-t-il. « Je me suis toujours dit que je ne pouvais pas me reposer et me dire que j’en avais fait assez. Dès que vous commencez à vous reposer sur vos lauriers, c’est ici que la réalité vous rattrape et qu’elle vient vous botter les fesses. »

L’effet Westbrook

L’arrivée de Russell Westbrook à Sacramento a servi d’accélérateur à sa saison. L’ancien MVP a rapidement pris le Français sous son aile, et leur complicité sur pick-and-roll est vite devenue l’une des combinaisons les plus claires et efficaces du « playbook » de Doug Christie, le Français montrant son intelligence dans les déplacements, et sa capacité à sanctionner dans la « poche », notamment avec son petit « floater » à une main.

Le vrai tournant, c’est toutefois la blessure au ménisque de Domantas Sabonis, absent depuis le 5 février.

Privés de leur pivot All-Star, les Kings ont dû se réinventer sur le poste 5, et Maxime Raynaud a saisi l’ouverture sans trembler. Titulaire, il a rapidement forcé les adversaires à ajuster leurs schémas défensifs.

« Il a su saisir cette opportunité et en tirer le meilleur parti, à tel point qu’il est devenu un sujet central dans les schémas défensifs des équipes adverses », salue Keegan Murray. « Il va encore avoir beaucoup d’occasions pour grandir en tant que joueur, notamment grâce à son gabarit et sa force. »

Mais c’est sur les dernières semaines qu’il a véritablement marqué les esprits. Face aux Spurs de Victor Wembanyama, il a planté 32 points, son record. Début avril, il a inscrit 28 points dans un duel direct avec Derik Queen, autre pivot de sa promotion, comme pour revendiquer le statut de meilleur pivot de la Draft 2025.

Un rôle et une palette qui grandissent

Sur ses deux dernières sorties, il a même converti cinq de ses huit tentatives à 3-points, prolongeant l’élargissement progressif de son registre offensif.

« Il a été bon, il a été agressif, et il a appris à jouer dans différentes situations », analyse Domantas Sabonis, qui a vu le Français développer sa palette offensive. « Au début, il jouait beaucoup de pick-and-roll avec Russell Westbrook, et maintenant il essaie de tirer à 3-points, d’attaquer le cercle et de créer du jeu. »

Reste à transformer l’essai. Maxime Raynaud sort d’une saison où il a découvert à la fois le rythme NBA et la pression qui accompagne un rôle grandissant. Autant de leçons qu’il compte capitaliser dès cet été.

« Je vais me souvenir de toutes les premières fois. De la première fois où je suis rentré sur le terrain, de la première fois où je me suis entraîné dans une salle NBA, de mes premiers points. Je n’ai jamais joué autant de matchs en une saison, avec autant de hauts et de bas. Je vais revoir tout ça afin de mieux me préparer pour la prochaine saison. Maintenant, je sais que l’on peut avoir une baisse de régime au moment du All-Star Break. C’est quelque chose que je ne connaissais pas avant, donc je vais me préparer un peu mieux pour affronter ça. »

De simple rookie en quête de minutes à pièce d’avenir de Sacramento, Maxime Raynaud a peut-être déjà réussi le plus difficile pour un deuxième tour de Draft : prouver qu’il a toute sa place en NBA.

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 74 26:32 57.1 32.4 78.6 1.9 5.6 7.5 1.4 2.3 0.5 1.3 0.5 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.