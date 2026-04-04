Le MVP de la nuit | Maxime Raynaud voulait envoyer un message

Ce vendredi, les Kings recevaient les Pelicans, et pour cet affrontement, Maxime Raynaud voulait prouver qu’il était un meilleur intérieur rookie que Derik Queen, comme il l’a lui-même avoué après la rencontre.

«Je pense que je suis le meilleur pivot de ma Draft et je crois l’avoir prouvé en jouant face à des intérieurs sélectionnés avant moi», rappelle Maxime Raynaud. «Cependant, je ne veux pas trop faire attention aux bruits extérieurs. Les stats ne mentent pas et je laisse tout le monde se faire sa propre opinion».

En fin de conférence de presse, un journaliste demande à Maxime Raynaud de préciser sa pensée et le Français répond simplement : «Il n’y avait qu’un seul joueur qui tournait à plus de 20 points et dix rebonds à l’université l’année dernière.»

Dès le début de la partie, Maxime Raynaud se montre en inscrivant les huit premiers points de Sacramento. Si la défense des Kings prend l’eau à cause des tirs à 3-points de Jeremiah Fears, l’ancien joueur de Stanford permet aux Californiens de rester dans la partie grâce à ses 17 points à la mi-temps.

Un titre de «Rookie du Mois» fêté avec la manière

En fin de rencontre, le rookie de Sacramento répond une nouvelle fois à Jeremiah Fears avec quatre points pour ramener son équipe à deux longueurs. Dans les dernières minutes, il laisse Dylan Cardwell sceller le sort du match avec deux contres sur Zion Williamson et Jeremiah Fears. Toutefois, avec ses 28 points et 9 rebonds, Maxime Raynaud a été précieux dans le succès de Sacramento (117-113).

Une solide prestation qui intervient juste après que le Français a été désigné «Rookie du Mois» de mars à l’Ouest. Depuis le 1er mars, Maxime Raynaud tourne à 17.8 et 8.5 rebonds de moyenne, et on le retrouve ce mois-ci en couverture du dernier Maxi Basket.

«C’est la récompense de tout le travail que j’ai fourni», souligne Maxime Raynaud. «C’est encore plus appréciable vu qu’il y avait plusieurs matchs où je ne jouais pas en début de saison. Je suis vraiment content d’être arrivé à ce niveau. Je remercie le staff pour avoir continué de croire en moi et mes coéquipiers qui ne cessent de me donner des ballons. Ça fait toujours du bien d’avoir des récompenses, mais ce qui me fait encore plus plaisir, c’est la victoire de ce soir.»

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 69 26:04 56.5 30.2 78.2 1.9 5.4 7.3 1.3 2.4 0.5 1.2 0.5 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.