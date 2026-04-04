Maxime Raynaud et les Kings gâchent la soirée de Jeremiah Fears

Tous les deux éliminés de la course au top 10, Kings et Pelicans se rencontraient à Sacramento. Les premières minutes de ce match sont marquées par un duel entre Zion Williamson et Maxime Raynaud (28 points, 9 rebonds, 4 passes). Le Français est carrément à l’origine des huit premiers points de son équipe.

Le premier écart est, cependant, en faveur de New Orleans. Trey Murphy écrase Maxime Raynaud sous un dunk et lance un 12-0 en faveur des visiteurs. Un «run» au cours duquel Jeremiah Fears (28 points, 8 rebonds, 6 passes) se montre avec deux tirs primés, dont un sur la tête de Killian Hayes (5 points, 1/8 au tir, 1/5 de loin). Du côté de Sacramento, l’attaque connaît davantage de difficultés à l’image de six pertes de balle sur ce premier acte. Par conséquent, les hommes de Doug Christie sont menés après douze minutes (30-21).

Dans la période suivante, deux joueurs se démarquent : Jeremiah Fears et Maxime Raynaud. Le premier compte 18 points au moment de rejoindre les vestiaires avec quatre tirs primés. Pour lui répondre, le Français voit son compteur personnel afficher 17 unités, mais les Kings courent toujours après le score (66-55).

Grâce à DeMar DeRozan, les Kings reviennent à deux possessions dès le début du la deuxième mi-temps (74-69). Avant d’entamer la dernière période, Sacramento compte toujours sept points de retard. Un retard vite comblé grâce aux deux paniers de DeMar DeRozan. L’ancien des Bulls intercepte un ballon ce qui donne lieu à un panier primé de Devin Carter qui remet les deux équipes à égalité.

Dylan Cardwell ferme la boutique

Les locaux ne prennent pas immédiatement les commandes à cause de Jeremiah Fears qui poursuit son récital. Le rookie enchaîne une flèche à longue distance avec un 2+1 pour redonner de l’air à son équipe (105-98). Maxime Raynaud lui répond avec une claquette et un «floater». Les deux équipes se retrouvent ainsi à égalité alors qu’il reste quatre minutes à jouer (107-107).

Pour voir Sacramento passer devant, il faut attendre une faute de Derik Queen sur un tir à 3-points de Daeqwon Plowden. Sur la ligne, le joueur des Kings ne tremble pas (112-109). À 15 secondes du terme, Maxime Raynaud est envoyé aux lancers francs, mais l’intérieur ne réussit qu’une seule de ses deux tentatives. Les Kings ne comptent que deux points d’avance et Zion Williamson a l’occasion d’arracher une prolongation.

Alors qu’il attaque le cercle, le joueur des Pelicans est bien défendu par Dylan Cardwell qui parvient à le contrer. Les Pelicans sont alors contraints de commettre une faute sur Nique Clifford (23 points, 5 rebonds, 7 passes). Le jeune joueur manque aussi une de ses deux tentatives et Jeremiah Fears s’élance vers le panier des Kings. Alors qu’il monte au «lay-up», le rookie est, lui aussi, contré par Dylan Cardwell. Par conséquent, les Kings s’imposent 117 à 113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Record personnel égalé pour Jeremiah Fears. En première mi-temps, les Pelicans arrivent à prendre jusqu’à 15 points d’avance. Un écart creusé, en partie, par la très bonne entame de match de Jeremiah Fears. Le rookie brille à 3-points avec quatre paniers primés en première période. Après la mi-temps, le meneur est un peu plus discret, mais il enchaîne six points dans le dernier acte pour donner de l’air à son équipe avant que Maxime Raynaud ne comble ce nouvel écart. Avec 28 points au compteur, Jeremiah Fears égale son record personnel qu’il avait établi lors d’une rencontre face aux Clippers. Dans les dernières secondes, il a l’occasion d’atteindre la barre des 30 points, mais il est contré par Dylan Cardwell.

Maxime Raynaud porte les Kings. Si Dylan Cardwell a scellé la victoire de Sacramento, Maxime Raynaud a porté les Kings tout au long de la rencontre. Durant les premières minutes, il répond aux assauts de Zion Williamson en inscrivant les huit premiers points de Sacramento. Dans le deuxième acte, il permet aux Kings de ne pas couler sous les bombes à 3-points de Jeremiah Fears. À la mi-temps, il compte 17 points et le Français va se montrer décisif dans le dernier acte. Après le nouveau bon passage de Jeremiah Fears, Maxime Raynaud inscrit quatre points de suite pour ramener les siens à deux longueurs avant que Daeqwon Plowden ne donne l’avantage aux Californiens. En 29 minutes, Maxime Raynaud termine avec 28 points et 9 rebonds à 11/14 au tir.

Deux contres décisifs pour Dylan Cardwell. À quinze secondes du terme, Sacramento mène de deux points après un lancer franc réussi de Maxime Raynaud. Les Pelicans ont donc une balle pour arracher la victoire ou une prolongation. Le ballon arrive dans les mains de Zion Williamson qui se retrouve face à Dylan Cardwell. Ce dernier contient l’ailier-fort des Pelicans qui tente de monter au cercle avant d’être contré par le rookie. Lors de la dernière possession de la rencontre, Jeremiah Fears profite d’un rebond défensif pour s’élancer vers le cercle. Alors qu’il pense avoir un panier facile, il est contré par ce même Dylan Cardwell. Si les arbitres sifflent d’abord une faute, Doug Christie «challenge» cette décision. Un choix judicieux de la part de l’entraîneur des Kings puisque la décision est inversée et Sacramento peut s’imposer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.