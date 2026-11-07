Matchs
NBA
Matchs
NBA

LaMelo Ball et Ayo Dosunmu stoppent la belle série des Pelicans

Publié le 7/11/2026 à 6:37 Twitter Facebook

NBA – Menés de deux points à l’entrée du dernier quart-temps, les Wolves ont accéléré sous l’impulsion de LaMelo Ball et Ayo Dosunmu pour s’imposer à La Nouvelle-Orléans (115-109). Minnesota reste invaincu en NBA Cup.

lamelo ballEn l’absence d’Anthony Edwards, Minnesota s’en remet une fois de plus Ayo Dosunmu. L’ancien arrière des Bulls frappe deux fois de loin et les Wolves prennent les commandes (13-5). Mais le toujours épatant Karlo Matkovic lui répond avec trois paniers primés et Jeremiah Fears se montre agressif pour renverser la rencontre. Un 17-4 permet ainsi aux Pelicans de virer en tête après douze minutes (30-27).

LaMelo Ball et Jaden McDaniels prennent alors davantage de responsabilités. Leur activité permet aux Wolves de retrouver du rythme, tandis que Jonathan Kuminga se charge du difficile duel avec Zion Williamson. Minnesota reprend les devants à la pause (57-51), sans parvenir à creuser l’écart en raison de sa maladresse aux lancers francs.

Le troisième quart-temps tourne même en faveur des Pelicans. Plus incisifs, Jeremiah Fears et Saddiq Bey profitent d’un 12-0 pour replacer leur équipe aux commandes.

Numéro 1 de la NBA aux interceptions, la défense de La Nouvelle-Orléans perturbe la circulation de balle adverse et les hommes de Willie Green abordent la dernière période avec deux longueurs d’avance (79-77).

Le pari du « small ball » récompensé

Chris Finch choisit alors de laisser Rudy Gobert sur le banc et de confier le poste de pivot à Trey Lyles. Le choix est payant. Le vétéran, revenu du Real Madrid, apporte de la mobilité et du rebond, pendant que Jonathan Kuminga utilise sa puissance pour contenir Zion Williamson.

Après un panier primé de Dejounte Murray donnant deux points d’avance aux Pelicans (89-87), LaMelo Ball prend les choses en main. Le meneur marque cinq points consécutifs et lance un 10-2 qui fait basculer la rencontre. Les Wolves trouvent des chemins vers le cercle à chaque possession et leur meneur sanctionne les changements défensifs adverses.

Ayo Dosunmu et LaMelo Ball ajoutent deux tirs primés importants, avant que Jaden McDaniels ne repousse une tentative de Jeremiah Fears. Jonathan Kuminga termine le travail près du cercle et Minnesota décroche sa troisième victoire consécutive (115-109).

Les Wolves améliorent leur bilan à 7 victoires pour 3 défaites et restent invaincus en NBA Cup (2-0). Les Pelicans voient, eux, leur série de quatre succès prendre fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

LaMelo Ball prend les commandes. Auteur de 22 points et 8 passes décisives, le meneur a terminé avec le meilleur « plus/minus » de la rencontre (+23). Ses cinq points consécutifs après le tir primé de Dejounte Murray ont lancé l’accélération décisive de Minnesota.

Le pari gagnant de Chris Finch. Rudy Gobert n’a pas joué durant le dernier quart-temps, remporté 38-30 par Minnesota. Avec Trey Lyles au poste 5 et Jonathan Kuminga chargé de Zion Williamson, les Wolves ont gagné en mobilité. Lyles a terminé avec 13 rebonds, tandis que Zion a été limité à 13 points, son plus petit total de la saison.

Nez cassé pour Joan Beringer. Touché au visage par un coup de coude durant le deuxième quart-temps, le Français n’a pas repris la rencontre. Les premiers examens ont révélé une fracture du nez. Il avait compilé 2 points, 3 rebonds et 1 contre en sept minutes.

New Orleans Pelicans / 109TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jeremiah Fears369/160/16/732551220-32426
Karlo Matkovic177/134/80/012315020-61814
Zion Williamson355/100/03/417842200-21321
Trey Murphy III333/71/53/313453221-11016
Dejounte Murray343/111/20/002243121-775
Saddiq Bey315/133/64/43254301101718
Trendon Watford194/71/13/41561300121216
Derik Queen102/40/02/413412040-263
Bennedict Mathurin71/20/00/000000000-721
Herbert Jones130/30/10/013406000-401
Total39/8610/2421/2612294125287134109
Minnesota Timberwolves / 115TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ayo Dosunmu398/144/66/611242031-22624
Jaden McDaniels398/192/75/53365412252324
LaMelo Ball357/153/85/502283030232221
Jonathan Kuminga345/121/66/1226845120141715
Rudy Gobert244/50/00/238110200110817
Jaylen Clark203/91/31/130302000-785
Trey Lyles292/70/41/24913223111517
Nah'Shon Hyland91/71/51/201101000-104-2
Joan Beringer70/00/02/212301001-426
Total38/8812/3927/3717324923225116115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL139
WAS132
CHA80
BOS119
CLE119
PHI95
DAL112
UTH100
MEM97
OKC128
MIL107
TOR121
NOR109
MIN115
LAL124
POR118
SAC109
SAS124

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes