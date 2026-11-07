LaMelo Ball et Ayo Dosunmu stoppent la belle série des Pelicans

En l’absence d’Anthony Edwards, Minnesota s’en remet une fois de plus Ayo Dosunmu. L’ancien arrière des Bulls frappe deux fois de loin et les Wolves prennent les commandes (13-5). Mais le toujours épatant Karlo Matkovic lui répond avec trois paniers primés et Jeremiah Fears se montre agressif pour renverser la rencontre. Un 17-4 permet ainsi aux Pelicans de virer en tête après douze minutes (30-27).

LaMelo Ball et Jaden McDaniels prennent alors davantage de responsabilités. Leur activité permet aux Wolves de retrouver du rythme, tandis que Jonathan Kuminga se charge du difficile duel avec Zion Williamson. Minnesota reprend les devants à la pause (57-51), sans parvenir à creuser l’écart en raison de sa maladresse aux lancers francs.

Le troisième quart-temps tourne même en faveur des Pelicans. Plus incisifs, Jeremiah Fears et Saddiq Bey profitent d’un 12-0 pour replacer leur équipe aux commandes.

Numéro 1 de la NBA aux interceptions, la défense de La Nouvelle-Orléans perturbe la circulation de balle adverse et les hommes de Willie Green abordent la dernière période avec deux longueurs d’avance (79-77).

Le pari du « small ball » récompensé

Chris Finch choisit alors de laisser Rudy Gobert sur le banc et de confier le poste de pivot à Trey Lyles. Le choix est payant. Le vétéran, revenu du Real Madrid, apporte de la mobilité et du rebond, pendant que Jonathan Kuminga utilise sa puissance pour contenir Zion Williamson.

Après un panier primé de Dejounte Murray donnant deux points d’avance aux Pelicans (89-87), LaMelo Ball prend les choses en main. Le meneur marque cinq points consécutifs et lance un 10-2 qui fait basculer la rencontre. Les Wolves trouvent des chemins vers le cercle à chaque possession et leur meneur sanctionne les changements défensifs adverses.

Ayo Dosunmu et LaMelo Ball ajoutent deux tirs primés importants, avant que Jaden McDaniels ne repousse une tentative de Jeremiah Fears. Jonathan Kuminga termine le travail près du cercle et Minnesota décroche sa troisième victoire consécutive (115-109).

Les Wolves améliorent leur bilan à 7 victoires pour 3 défaites et restent invaincus en NBA Cup (2-0). Les Pelicans voient, eux, leur série de quatre succès prendre fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LaMelo Ball prend les commandes. Auteur de 22 points et 8 passes décisives, le meneur a terminé avec le meilleur « plus/minus » de la rencontre (+23). Ses cinq points consécutifs après le tir primé de Dejounte Murray ont lancé l’accélération décisive de Minnesota.

– Le pari gagnant de Chris Finch. Rudy Gobert n’a pas joué durant le dernier quart-temps, remporté 38-30 par Minnesota. Avec Trey Lyles au poste 5 et Jonathan Kuminga chargé de Zion Williamson, les Wolves ont gagné en mobilité. Lyles a terminé avec 13 rebonds, tandis que Zion a été limité à 13 points, son plus petit total de la saison.

– Nez cassé pour Joan Beringer. Touché au visage par un coup de coude durant le deuxième quart-temps, le Français n’a pas repris la rencontre. Les premiers examens ont révélé une fracture du nez. Il avait compilé 2 points, 3 rebonds et 1 contre en sept minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 139 WAS 132 CHA 80 BOS 119 CLE 119 PHI 95 DAL 112 UTH 100 MEM 97 OKC 128 MIL 107 TOR 121 NOR 109 MIN 115 LAL 124 POR 118 SAC 109 SAS 124