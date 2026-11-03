Sans Anthony Edwards, Ayo Dosunmu change de dimension

Il avait déjà été propulsé dans le cinq majeur des Wolves en fin de saison dernière et en playoffs, pour pallier des absences. Rebelote aujourd’hui pour Ayo Dosunmu, qui retrouve un statut de titulaire sur une plus longue durée avec les deux mois d’absence d’Anthony Edwards.

Auteur d’un bon début de saison dans son rôle de sixième homme, l’arrière a ainsi renoué avec des responsabilités et un temps de jeu accrus. Cette nuit, dans la victoire face aux Bucks, il a fait office de lieutenant de LaMelo Ball, auteur de sa meilleure sortie dans le Minnesota (34 points).

Ayo Dosunmu, lui, a frôlé le triple-double avec ses 19 points (8/18 au tir, dont 1/6 de loin), 12 rebonds et 8 passes. Le tout en faisant une nouvelle fois parler sa capacité à prendre de vitesse ses adversaires.

« J’utilise ma vitesse et mon envergure pour atteindre les endroits où je veux aller. Changer de direction aussi, c’est très important. Je dispose de plusieurs façons de m’y prendre autour du cercle, mais ma première intention, c’est toujours d’avancer comme un running back qui cherche une ouverture », décrit le natif de Chicago.

Bien plus qu’un « role player »

Une vitesse qui va de pair avec une volonté constante d’attaquer le cercle. « J’essaie de toujours jouer de manière agressive. C’est vraiment ce qui me caractérise. J’attache beaucoup d’importance à chaque possession, à chaque match, à chaque séance de tirs », poursuit l’arrière, récompensé par une belle prolongation de contrat cet été.

Un contrat à la hauteur de sa production actuelle, surtout depuis qu’il a retrouvé le cinq majeur. En quatre matchs, il affiche 19,5 points (53 % au tir, dont 41 % à 3-points), 8 rebonds, 4 passes et 2 interceptions de moyenne. Un rendement nettement supérieur à ses statistiques en sortie de banc (12 points, 4 rebonds et 4 passes).

Chris Finch retient ainsi sa faculté à prendre une nouvelle dimension lorsque la situation le réclame. « On peut lui confier le ballon, plutôt que de le cantonner à un rôle de joueur de complément », expliquait récemment le coach.

Clairement, son transfert de Chicago, où il évoluait depuis 2021, vers le Minnesota en février dernier lui a permis de franchir un cap.

« Il a progressé. Il nous est arrivé de le voir jouer un rôle majeur dans la conduite de notre jeu. Quand on lui confie le ballon, on sait à quoi s’attendre. Cela inspire une grande confiance », ajoute son entraîneur.

Une confiance qu’Ayo Dosunmu justifie pleinement depuis la blessure d’Anthony Edwards. Et qui pourrait d’ailleurs lui permettre de conserver davantage de responsabilités, même lorsque la star des Wolves sera de retour.

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27.4 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26.2 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29.1 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30.3 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3 2025-26 CHI/MIN 69 27.3 51.7 43.9 87.6 0.7 2.8 3.4 3.6 1.9 0.8 1.4 0.3 14.8 2026-27 MIN 8 30.2 51.5 41.9 84.6 1.3 4.6 5.9 4.1 2.6 1.3 2.1 0.5 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.