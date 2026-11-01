Zion Williamson et les Pelicans, nouveaux rois de l’interception

« C’est cool, mais c’est toujours très tôt dans la saison. Demandez-moi à nouveau autour du 20e match, pour voir où j’en suis ! », en rigole Zion Williamson. Celui-ci, depuis le début de saison, s’invite dans une catégorie statistique où il n’est pas vraiment attendu : les interceptions.

Avec 3.2 ballons volés par match, l’intérieur, qui intercepte un ballon par rencontre depuis le début de sa carrière, est carrément leader du championnat jusqu’ici. « Il joue avec beaucoup d’intensité, d’instinct et d’intelligence de jeu. Il a beaucoup progressé », constate Saddiq Bey, auteur de 25 points la nuit passée face aux Hawks.

Même discours chez leur coach Jamahl Mosley, dont on connaît les attentes sur le plan défensif. Le technicien estime que son intérieur, qui l’impressionne, parvient à récupérer autant de ballons grâce à son placement.

« Il ne le fait pas en pariant, il ne court pas après le ballon, il est simplement au bon endroit au bon moment. Son agressivité défensive facilite donc les choses sur le plan offensif », juge l’entraîneur en pensant sans doute à cette contre-attaque menée par Zion Williamson en fin de match contre Atlanta, terminée par un « alley-oop » vers Herb Jones après un ballon récupéré en défense.

La défense génère l’attaque

« Notre défense doit générer notre attaque. C’est ce qu’on a dit à ces gars et c’est ce qu’ils commencent à mettre en place. Je crois qu’on en est à 47 interceptions sur les derniers matchs, ce qui nous permet de filer en transition grâce à notre défense. Ce que j’ai vu là, c’est notre capacité à couper les lignes de passe, à partir en contre-attaque, à partager le ballon et à conclure de l’autre côté », décrit-il.

Face aux Kings lors du match précédent, ses Pelicans avaient volé 18 ballons, inscrit 40 points grâce à cela, et 34 points en contre-attaque. Depuis le début de saison, l’équipe basée à La Nouvelle-Orléans est aussi n°1 de la catégorie avec 13.7 interceptions par match.

Cet aspect ne dit bien sûr pas tout du sérieux défensif de l’équipe (14e de la ligue avec 110 points encaissés sur 100 possessions), mais le coach, pas ravi que les Hawks aient fini avec 52 points inscrits dans leur raquette, y voit du positif. « L’effort et l’énergie déployés par nos gars, cette hargne qu’on leur demande d’afficher, cela se rapprochait beaucoup plus de ce à quoi on doit ressembler pendant 48 minutes. »

Avec donc un Zion Williamson qui essaie donc de montrer l’exemple. « À chaque match, (les coachs) me disent ce qu’ils s’attendent à voir de moi en défense, où ils veulent que je sois physique. Ils me poussent à être bon de ce côté du terrain, donc j’imagine que les résultats commencent à se voir », formule-t-il d’ailleurs.

De là à être l’intercepteur en chef de la ligue même pour un temps, il ne l’imaginait pas. « Je n’étais même pas au courant jusqu’à ce qu’un des gars me le montre. »

Et dans une quinzaine de matchs alors ? « Si je suis toujours dans le Top 5, alors tout ira bien pour nous ! »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOR 24 27.8 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOR 61 33.2 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOR 29 33.0 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOR 70 31.5 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOR 30 28.6 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NOR 62 29.7 60.0 25.0 71.6 2.0 3.7 5.7 3.2 2.3 1.0 2.0 0.5 21.0 2026-27 NOR 6 31.7 64.4 42.9 73.0 1.3 3.0 4.3 2.5 3.0 3.2 2.5 0.5 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.