Jamahl Mosley veut remettre les Pelicans en mode défense

Jamahl Mosley veut se lancer un sacré défi pour ses débuts à New Orleans. Le nouvel entraîneur des Pelicans a confirmé vouloir insister sur la défense cette saison, fidèle au style de jeu qu’il avait déjà installé à Orlando. Le technicien s’est déjà mis au travail, notamment individuellement avec Zion Williamson ou Derik Queen, et il semble avoir apprécié son premier aperçu du groupe.

Présent à l’entraînement de l’équipe qui disputera la Summer League à partir de jeudi (sans Jeremiah Fears ni Derik Queen), le coach de 47 ans a détaillé ce qu’il attendait de la formation qui sera menée à Las Vegas par God Shammgod. « Je pense à la simplicité de ce jeu, à la compréhension de ce que nous voulons accomplir ici », a-t-il expliqué. « Et représenter la ville de New Orleans, la façon dont nous voulons jouer. Il doit y avoir une priorité mise sur la défense, de la ténacité dans notre jeu, un sens de l’urgence et de la cohésion. »

Micah Peavy possible grand gagnant de l’arrivée de Jamahl Mosley

La tâche ne s’annonce pas simple, avec une équipe qui ne possédait que le 25e « Defensive Rating » de la ligue la saison dernière, et qui encaissait 120 points par soir…

« Pour nous les coachs, et pour ces gars, il s’agit de comprendre comment nous voulons jouer soir après soir », a-t-il insisté. « Nous devons savoir que cette équipe devra d’abord être défensive, que nous devrons jouer avec de l’intensité et de l’énergie à chaque match. Ces gars font du très bon travail dans ce sens en ce moment. »

Voilà qui pourrait redistribuer un peu les cartes dans le Bayou. Certains joueurs comme Herb Jones, ou Yves Missi, dont la deuxième saison NBA a été plus compliquée, pourraient être davantage responsabilisés. D’autres éléments moins mis en avant ces derniers mois pourraient aussi tirer leur épingle du jeu, comme l’arrière Micah Peavy, dont Jamahl Mosley a vanté la « ténacité défensive » et les qualités.

« Sa capacité à défendre plusieurs postes, sa volonté en défense, sa capacité à contourner et passer sous les écrans, sa dureté… Et sa capacité à shooter sur catch-and-shoot », a énuméré l’ancien coach du Magic. « Nous voulons qu’il soit capable de rentrer ses tirs, de défendre sur le meilleur joueur adverse. Et de l’autre côté du terrain, nous devons être présents au rebond offensif autant que possible avec lui. »

Peu de mouvements à New Orleans… pour l’instant

Durant ses cinq années à Orlando, Jamahl Mosley a longuement travaillé à développer son effectif, lors de la reconstruction autour de Paolo Banchero et Franz Wagner. Sous ses ordres, le Magic est passé de 22 à 47 victoires en deux ans, retrouvant les playoffs, même si l’équipe est restée bloquée au premier tour ces trois dernières saisons. Et il semble avoir foi en son nouvel effectif pour suivre la même trajectoire.

« Je pense qu’il y a actuellement 30 équipes qui disent qu’elles peuvent jouer à un très haut niveau. Et s’il y a une chose dont je veux m’assurer ici, c’est que nos actes parlent d’eux-mêmes », a-t-il expliqué. « C’est ce que nous allons faire. Nous allons bosser chaque soir. Nous allons jouer extrêmement dur chaque soir. Nous allons jouer ensemble, les uns pour les autres. Donc peu importe que nous fassions d’autres mouvements cet été ou non, je pense que si nous allons dans la bonne direction, cet effectif est incroyable et peut réussir de belles choses. »

New Orleans s’est montré plutôt sage jusque-là, en conservant DeAndre Jordan, Karlo Matkovic et Hunter Dickinson (two-way). Trey Murphy III pourrait toutefois bouger dans les prochains jours, alors que les rumeurs restent actives. Avec leurs salaires importants et leurs contrats prochainement expirants, Jordan Poole ou Dejounte Murray pourraient également être utilisés dans de possibles échanges.