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Les Hawks gâchent les retrouvailles de Trae Young avec Atlanta

Publié le 7/11/2026 à 7:08 Twitter Facebook

NBA – Pour son premier match à Atlanta depuis son départ, Trae Young n’a pas réussi à prendre sa revanche sur les Hawks, vainqueurs de Wizards encore trop perméables en défense (139-132).

Trae Young Pour cette revanche, deux jours après une première victoire des Hawks dans la capitale, les Wizards sont privés d’Anthony Davis, touché à la cheville droite. L’intérieur manque à son équipe, notamment en attaque dans ce début de match où les ballons perdus s’accumulent. Atlanta en profite pour passer un 9-2, auquel Washington répond par un 8-0 pour prendre les commandes à la fin du premier quart-temps (32-28).

Plus agressifs et plus efficaces, les Hawks reprennent néanmoins le contrôle et virent en tête à la pause (66-59). Même constat au retour des vestiaires, avec des paniers primés qui tombent des deux côtés. Trae Young et ses coéquipiers tentent de bousculer Atlanta, mais les Wizards ne parviennent pas à inverser la tendance.

Alexandre Sarr (13 points, 8 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres) se montre actif, tandis que Bilal Coulibaly apporte 9 points et 5 rebonds en sortie de banc. Mais les espaces laissés à 3-points permettent aux Hawks de conserver leur avance (105-94).

Dans le dernier quart-temps, le duo Kyshawn George – Tre Johnson va pourtant tout tenter pour renverser la situation. Washington revient même à un point, mais Lu Dort (25 points) sort alors deux gros tirs pour redonner de l’air aux siens. Chaque rapproché des Wizards trouve sa réponse côté Atlanta. Trae Young et ses coéquipiers manquent de justesse dans le « money time » et finissent par s’incliner (139-132). Encore une fois.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les véritables retrouvailles de Trae Young. Il était déjà revenu à Atlanta la saison passée mais, blessé, n’avait pas disputé la rencontre. Cette fois, le meneur a bien pu affronter son ancienne équipe, dans son ancienne salle. Avec 23 points et 10 passes, il a pesé offensivement. Mais ses 9 ballons perdus et quelques tentatives peu inspirées ont également coûté cher aux Wizards, notamment en fin de rencontre.

– Kyshawn George ne peut pas tout faire. L’ailier a été très bon, avec 33 points, dont 20 après la pause. Il a porté l’attaque des Wizards, bien épaulé par Tre Johnson (23 points), mais cela n’a pas suffi à compenser leurs lacunes défensives. Privé d’Anthony Davis, Washington n’a jamais réussi à ralentir durablement les Hawks. Capables de hausser leur niveau défensif après la pause, les joueurs de Brian Keefe n’ont cette fois pas trouvé les solutions. Encaisser 139 points rend forcément la victoire très compliquée.

– Une troisième victoire de suite pour Atlanta. Après des débuts contrastés, et malgré l’absence de Jalen Johnson depuis trois matches, les Hawks retrouvent des couleurs avec un troisième succès consécutif. Leur attaque a su répondre à chaque tentative de retour de Washington, avec un Lu Dort décisif dans les dernières minutes.

Atlanta Hawks / 139TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Nickeil Alexander-Walker337/204/1210/101122023022818
Luguentz Dort329/155/72/34374521072530
Onyeka Okongwu338/122/34/419101241072232
Dyson Daniels346/90/11/1549122220171331
Kingston Flemings245/91/30/010163020131112
Aaron Wiggins288/123/70/013431020-41920
Zuby Ejiofor145/60/10/01455211001019
Corey Kispert153/51/30/002210010077
CJ McCollum221/100/12/203343031-740
Total52/9816/3819/20142943381811161139
Washington Wizards / 132TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
KyShawn George4010/205/78/1013473122-53333
Trae Young367/163/86/6022101180-132319
Alexandre Sarr305/101/22/217835222-61321
AJ Dybantsa353/131/14/427930420-51115
Deandre Ayton234/50/00/0741131100-11822
Tre Johnson279/165/100/01011200022318
Bilal Coulibaly233/51/32/2235020201910
Will Riley73/31/10/000000000-177
Carlton Carrington142/31/20/001112100357
Total46/9118/3422/24142741281610164132

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL139
WAS132
CHA80
BOS119
CLE119
PHI95
DAL112
UTH100
MEM97
OKC128
MIL107
TOR121
NOR109
MIN115
LAL124
POR118
SAC109
SAS124

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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