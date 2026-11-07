Les Hawks gâchent les retrouvailles de Trae Young avec Atlanta

Pour cette revanche, deux jours après une première victoire des Hawks dans la capitale, les Wizards sont privés d’Anthony Davis, touché à la cheville droite. L’intérieur manque à son équipe, notamment en attaque dans ce début de match où les ballons perdus s’accumulent. Atlanta en profite pour passer un 9-2, auquel Washington répond par un 8-0 pour prendre les commandes à la fin du premier quart-temps (32-28).

Plus agressifs et plus efficaces, les Hawks reprennent néanmoins le contrôle et virent en tête à la pause (66-59). Même constat au retour des vestiaires, avec des paniers primés qui tombent des deux côtés. Trae Young et ses coéquipiers tentent de bousculer Atlanta, mais les Wizards ne parviennent pas à inverser la tendance.

Alexandre Sarr (13 points, 8 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres) se montre actif, tandis que Bilal Coulibaly apporte 9 points et 5 rebonds en sortie de banc. Mais les espaces laissés à 3-points permettent aux Hawks de conserver leur avance (105-94).

Dans le dernier quart-temps, le duo Kyshawn George – Tre Johnson va pourtant tout tenter pour renverser la situation. Washington revient même à un point, mais Lu Dort (25 points) sort alors deux gros tirs pour redonner de l’air aux siens. Chaque rapproché des Wizards trouve sa réponse côté Atlanta. Trae Young et ses coéquipiers manquent de justesse dans le « money time » et finissent par s’incliner (139-132). Encore une fois.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les véritables retrouvailles de Trae Young. Il était déjà revenu à Atlanta la saison passée mais, blessé, n’avait pas disputé la rencontre. Cette fois, le meneur a bien pu affronter son ancienne équipe, dans son ancienne salle. Avec 23 points et 10 passes, il a pesé offensivement. Mais ses 9 ballons perdus et quelques tentatives peu inspirées ont également coûté cher aux Wizards, notamment en fin de rencontre.

– Kyshawn George ne peut pas tout faire. L’ailier a été très bon, avec 33 points, dont 20 après la pause. Il a porté l’attaque des Wizards, bien épaulé par Tre Johnson (23 points), mais cela n’a pas suffi à compenser leurs lacunes défensives. Privé d’Anthony Davis, Washington n’a jamais réussi à ralentir durablement les Hawks. Capables de hausser leur niveau défensif après la pause, les joueurs de Brian Keefe n’ont cette fois pas trouvé les solutions. Encaisser 139 points rend forcément la victoire très compliquée.

– Une troisième victoire de suite pour Atlanta. Après des débuts contrastés, et malgré l’absence de Jalen Johnson depuis trois matches, les Hawks retrouvent des couleurs avec un troisième succès consécutif. Leur attaque a su répondre à chaque tentative de retour de Washington, avec un Lu Dort décisif dans les dernières minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 139 WAS 132 CHA 80 BOS 119 CLE 119 PHI 95 DAL 112 UTH 100 MEM 97 OKC 128 MIL 107 TOR 121 NOR 109 MIN 115 LAL 124 POR 118 SAC 109 SAS 124