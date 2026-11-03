Les Wizards ont des ressources en défense

En battant le Magic, les Wizards ont signé leur 4e victoire de la saison. Cela pourrait sembler anecdotique mais pour la franchise de Washington, c’est plus que notable.

En effet, les fans et les joueurs attendaient bien plus longtemps ces trois dernières saisons pour remporter un quatrième match. L’an passé ? C’était lors du 24e match ! Pareil en 2023/24. Alors qu’en 2024/25, il a fallu patienter une rencontre de plus, lors de la 25e, pour afficher quatre succès au compteur…

C’est dire si avoir un bilan de 4-3 après deux semaines, c’est un changement significatif. Cette victoire contre Orlando s’est formée en défense.

« Il faut souligner leur défense. Ils ont été très bons en seconde période, en troisième quart-temps », saluait Sean Sweeney, le coach du Magic. Brian Keefe va dans le même sens, en précisant qu’il a « aimé l’intensité pour commencer le troisième quart-temps » de ses troupes.

Un tournant dans le vestiaire

Car la première période, sans être mauvaise, fut insatisfaisante, avec des Floridiens qui shootaient à 56% de réussite. Dans le vestiaire à la pause, ça parle et ça met les choses sur la table. « Ce fut tout le monde et c’est ça qui est bien : on l’a fait ensemble », précise le coach des Wizards sur les joueurs qui ont pris la parole.

Le résultat sur le parquet fut notable. AJ Dybantsa se fait contrer par Nikola Vucevic, reste au sol quelques secondes avant de revenir en défense, en sprintant, pour intercepter une passe. De son côté, Bilal Coulibaly s’illustre avec deux contres. Ce sont des actions notables durant ces douze minutes bien maîtrisées, et gagnées 19-9, par les joueurs de Washington. Et le secret, ce fut la communication.

« Dans les grandes équipes, les joueurs sont responsables les uns envers les autres », rappelle Anthony Davis. « Les coaches ne jouent pas, ils ne sont pas sur le parquet donc, c’est à nous de parler, de dire ce qu’on voit, ce qu’on peut faire de mieux. C’est ce qu’on fait à chaque fois en deuxième période. »

Une défense qui monte d’un ou deux crans après la pause

Les chiffres de la saison et de ce match contre Orlando le montrent : en première période, les Wizards ont encaissé 59 points, seulement 35 après la pause. Leur efficacité défensive (points encaissés sur 100 possessions) depuis le début de cet exercice gonfle au retour des vestiaires : 112.8 points pris avant, contre 104.4 points après.

« On avait trop de joueurs un peu déconnectés, pas concentrés et on savait qu’on pouvait faire bien mieux », confirme Kyshawn George. « Chacun a son rôle à jouer. Il suffit d’avoir ces conversations et c’est ce qui a permis de faire la différence en troisième quart-temps. »

Les Wizards possèdent actuellement la 8e meilleure défense de la ligue et même si le calendrier était très abordable, se dire les choses et se corriger ainsi, avec une défense aussi performante, c’est déjà bon signe pour la suite.

« Quand les joueurs assument et communiquent plus que les coaches, c’est la marque d’une bonne équipe. On construit à partir de ça. Il y a des moments où Brian Keefe n’a pas forcément besoin de dire les choses et où on peut gérer sur le parquet, on peut trouver la solution. Il nous laisse faire ça », explique Trae Young. « On va passer par des moments difficiles, on va affronter de l’adversité et il faudra être capable de communiquer. On ne va pas forcément aimer ce qu’on va entendre mais c’est bénéfique d’avoir ce type de communication. »