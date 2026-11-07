Luka Doncic (53 points) prend feu pour renverser les Blazers !

Pour leur deuxième match de NBA Cup, les Lakers reçoivent les Blazers, leaders de la conférence Ouest avant cette rencontre. Portland profite de la maladresse des Californiens, qui signent un 0/12 à 3-points dans le premier quart-temps, pour prendre les commandes. Plus adroits derrière l’arc, les Blazers créent un premier écart après deux paniers primés de Jrue Holiday et Deni Avdija (16-9).

Pour répondre, Luka Doncic (53 points, 5 rebonds, 5 passes) envoie Adou Thiero au « alley-oop », puis le jeune ailier enchaîne avec une claquette-dunk. Mais dans les dernières secondes du premier acte, le Slovène écope d’une faute technique et Jrue Holiday donne dix points d’avance à Portland (29-19).

Les Lakers inscrivent enfin leur premier panier à 3-points au milieu du deuxième quart-temps, grâce à Jake LaRavia, mais Toumani Camara lui répond immédiatement et Robert Williams III enchaîne avec un « and one » (51-35).

Luka Doncic tente de relancer son équipe, mais la défense californienne ne parvient toujours pas à enrayer les offensives de Portland. Damian Lillard feinte Matisse Thybulle et décoche une nouvelle flèche à longue distance, avant d’ajouter deux lancers francs sur la possession suivante.

Menés de 13 points, les Lakers effacent toutefois une partie de leur retard juste avant la pause. Sandro Mamukelashvili, oublié derrière l’arc, sanctionne. Sidy Cissoko essaie de l’imiter, mais sa tentative ne touche même pas le cercle. Walker Kessler prend le rebond et transmet à Luka Doncic. Il ne reste que trois secondes à jouer et le Slovène arme un tir depuis sa propre moitié de terrain. Le ballon traverse le terrain et fait mouche au buzzer, ramenant les Lakers à sept longueurs (60-53).

Luka Doncic prend feu après la mi-temps

Ce panier spectaculaire ne règle pas immédiatement les problèmes d’adresse des hommes de JJ Redick, qui manquent trois tirs à 3-points consécutifs au retour des vestiaires. Mais Los Angeles ne laisse plus Portland s’échapper et finit par égaliser. Austin Reaves réussit un tir à mi-distance face à Deni Avdija, puis Luka Doncic décoche une flèche à longue distance, la cinquième seulement des Californiens alors que les Blazers en ont déjà inscrit douze.

Micah Nori prend un temps-mort, mais Deni Avdija perd le ballon sur la possession suivante. De l’autre côté du terrain, Portland oublie Ziaire Williams derrière l’arc et l’ailier a tout le temps de régler la mire pour donner l’avantage aux Lakers (71-68).

Il faut attendre un dunk de Robert Williams III pour mettre fin à ce terrible 17-0 des Lakers. Mais ce panier ne freine pas la dynamique californienne. Luka Doncic réussit un « lay-up », puis Ziaire Williams profite d’un rebond offensif d’Adou Thiero pour inscrire un nouveau tir primé. Portland, si à l’aise offensivement en première période, multiplie désormais les pertes de balle et les tirs manqués.

Le rapport de force s’est complètement inversé. Au terme de ce troisième quart-temps, Los Angeles compte douze points d’avance et le compteur personnel de Luka Doncic affiche déjà 40 unités (87-75).

Los Angeles tient le coup jusqu’au bout

Malgré ce coup de chaud, Portland ne rend pas les armes. Les Blazers signent un 10-0 conclu par un tir primé de Damian Lillard pour revenir à deux possessions (95-89). Pendant plusieurs minutes, les visiteurs tentent de combler leur retard, mais Los Angeles se redonne de l’air grâce à deux 3-points de Jake LaRavia et Austin Reaves (103-91).

Les Blazers s’offrent un dernier espoir en fin de rencontre. Les Lakers perdent trois ballons consécutifs, permettant à Portland de revenir à sept points alors qu’il reste un peu plus de deux minutes à jouer (110-103).

Les visiteurs reviennent même à cinq longueurs, mais Deni Avdija perd un nouveau ballon et Austin Reaves ajoute deux lancers francs pour redonner de l’air aux Californiens. Luka Doncic franchit finalement la barre des 50 points et les Lakers s’imposent 124-118, au terme d’une rencontre longtemps mal embarquée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic a pris feu pour éteindre les Blazers. Le Slovène a mis plusieurs minutes avant de régler la mire, mais il a progressivement pris le contrôle de la rencontre. Son tir au buzzer depuis sa propre moitié de terrain a sonné le réveil des Lakers avant la pause. Ensuite, il a complètement piétiné Portland, avec 20 points dans le troisième quart-temps, contre seulement 15 pour les Blazers ! Déjà à 40 unités avant le dernier acte, Luka Doncic termine avec 53 points à 17/33 au tir, confirmant son début de saison exceptionnel.

– Un 17-0 fatal aux Blazers. Luka Doncic n’est pas le seul artisan de ce succès. Après une première mi-temps très maladroite, ses coéquipiers ont retrouvé de l’adresse et surtout de l’agressivité. Menés à la pause, les Californiens ont signé un 17-0 dans le troisième quart-temps pour passer devant et prendre le contrôle du match. Portland, si efficace en première période, a complètement perdu le fil de son attaque après la pause, multipliant les mauvais choix et les ballons perdus. Les hommes de Micah Nori terminent ainsi avec 24 pertes de balle, un total rédhibitoire face à un Luka Doncic aussi inspiré.

– Austin Reaves en deux temps. À l’image de ses coéquipiers, Austin Reaves a souffert en première mi-temps. L’arrière a commencé la rencontre par un 0/7 au tir avant de retrouver son efficacité après la pause. Auteur de 25 points, il a également réalisé deux interceptions précieuses dans les dernières minutes pour sécuriser la victoire. Et il n’a pas tremblé aux lancers-francs, terminant avec un parfait 8/8 dans l’exercice.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 139 WAS 132 CHA 80 BOS 119 CLE 119 PHI 95 DAL 112 UTH 100 MEM 97 OKC 128 MIL 107 TOR 121 NOR 109 MIN 115 LAL 124 POR 118 SAC 109 SAS 124