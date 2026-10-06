Egor Demin veut reprendre les commandes à Brooklyn

Drafté par les Nets en 8e position il y a un an, Egor Demin s’est montré convaincant, mais sans être nécessairement brillant, au cours de sa saison rookie (10.3 points, 3.3 passes et 3.2 rebonds à 39% à 3-points). Pour sa deuxième année, il cherchera donc à franchir un cap et, pour ce faire, il s’est notamment renforcé physiquement afin de mieux résister à la pression lorsqu’il remonte la balle.

Car après avoir passé beaucoup de temps loin du ballon, le Russe aimerait retrouver davantage un rôle de meneur, à l’initiative des attaques de Brooklyn.

« La saison dernière, c’était beaucoup plus de jeu sans ballon, et plutôt des situations de catch-&-shoot, alors qu’à BYU, j’avais la balle entre les mains 80% du temps », a souligné le natif de Moscou. « Mais j’ai beaucoup travaillé là-dessus cet été, donc je suis prêt à assumer ce rôle et à saisir ces opportunités. »

Réussir à se rapprocher du cercle

Précieux grâce à sa qualité de shoot la saison dernière, ainsi qu’à sa polyvalence, Egor Demin va désormais essayer de peser davantage près du panier.

« La saison passée, c’était plus difficile pour moi, mais je pense que cette année, je mettrai surtout l’accent sur le fait d’attaquer la raquette et d’aller dans la peinture, ce qui va ouvrir tellement plus d’opportunités ensuite », a expliqué le joueur de seulement 20 ans. « Tant pour être capable de créer pour moi-même que pour les autres, trouver des passes et jouer en transition, sur un style de basket rapide, en profitant de l’attraction générée par Michael [Porter Jr.], Julius [Randle] ou Mikel [Brown Jr.]. »

Contraint de s’arrêter un peu plus tôt à cause d’une blessure au pied, Egor Demin a passé l’été à se renforcer physiquement et à répéter ses gammes.

La concurrence sera rude sur la ligne arrière des Nets, avec notamment Mikel Brown Jr, Keon Ellis, Nolan Traoré ou encore Ben Saraf, mais l’ancien étudiant de BYU conserve la confiance de son entourage.

« Je pense qu’Egor est très à l’aise en tant que meneur et en tant qu’arrière », a par exemple estimé Michael Porter Jr. « Je veux dire qu’il s’est clairement suffisamment développé physiquement pour jouer à la mène si besoin, parce que les défenseurs ne le perturbent pas quand ils lui mettent la pression. Et maintenant qu’il parvient à aller dans la peinture et à finir près du cercle, je crois qu’il va franchir un cap énorme. »

Egor Dëmin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 52 25:09 39.9 38.5 83.1 0.4 2.8 3.2 3.3 1.8 0.8 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.