Egor Dëmin a hâte de jouer avec Mikel Brown Jr.

À Brooklyn, l’embouteillage continue sur les lignes arrières, mais Egor Dëmin ne s’en plaint pas. Après avoir sélectionné plusieurs créateurs lors de la Draft 2025, les Nets ont encore misé sur un meneur de jeu cette année, avec Mikel Brown Jr, choisi en sixième position.

L’ancien joueur de Louisville va faire ses premiers pas sous le maillot des Nets en Summer League, où il aura notamment l’occasion de partager le terrain avec Egor Dëmin. Le Russe sort d’une saison rookie intéressante, avant qu’une blessure au pied ne l’éloigne des parquets pour le dernier mois de compétition.

« Le principal objectif de l’équipe, c’est de gagner la Summer League », assure Egor Dëmin. « Mon objectif, c’est d’y contribuer autant que possible et de créer une connexion avec toute l’équipe, surtout les rookies. Avec Mikel, on va passer autant de temps que possible sur le terrain afin de travailler avant le début de la saison. »

Des profils complémentaires

Même si les deux joueurs aiment avoir le ballon en main, Jordi Fernandez estime que leur association peut fonctionner. Egor Dëmin a déjà montré qu’il pouvait sanctionner de loin, avec 38% de réussite à 3-points la saison passée, tandis que Mikel Brown Jr. apporte davantage de vitesse, d’explosivité et de percussion balle en main.

Le rookie possède aussi un bon toucher extérieur, même si sa sélection de tirs devra être affinée. Mais sa capacité à créer des décalages en un-contre-un peut ouvrir des espaces pour ses coéquipiers, et notamment pour Dëmin.

« J’aime beaucoup le fit », explique encore ce dernier à propos de son association avec Mikel Brown Jr. « Ses qualités vont aider à améliorer mon jeu. Il va falloir que je rentre mes tirs, et avoir un gars capable d’attirer les défenses sur lui et d’attaquer le cercle, c’est là que nous pourrons tirer le meilleur l’un de l’autre. C’est aussi un très bon tireur. Parfois, je vais monter le ballon pour essayer de le trouver ou chercher des opportunités en transition. C’est un domaine sur lequel nous pourrons travailler. Nous pouvons former un excellent duo. »

Ces premières minutes communes en Summer League permettront donc aux Nets de tester cette association. En revanche, il faudra patienter avant de voir Mikel Brown Jr. évoluer avec Nolan Traoré, autre jeune meneur de Brooklyn. Sean Marks a confirmé que le Français, touché au genou, ne disputera pas les rencontres estivales.