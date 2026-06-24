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Draft 2026 | Mikel Brown Jr, un énième meneur de jeu aux Nets

Publié le 24/06/2026 à 12:15 Twitter Facebook

NBA – Avec l’ancien leader de Louisville, sélectionné en sixième position, les Nets ont encore misé sur un meneur de jeu…

La saison passée, les Nets avaient écrit l’histoire en devenant la première franchise NBA à récupérer cinq joueurs durant le premier tour d’une même Draft. Les dirigeants avaient notamment montré un tropisme pour les meneurs de jeu, accumulés en grande quantité.

En 2026, c’est bis repetita, en moins grand tout de même. Néanmoins, avec son sixième choix, Brooklyn a misé sur Mikel Brown Jr., un nouveau meneur de jeu, qui s’est fait remarquer par son panel offensif à Louisville.

« En le voyant jouer, en voyant à quel point il est dynamique pour faire le jeu et marquer, en voyant son rythme, on voit que c’est un joueur cérébral, qui a un excellent feeling », se réjouit le GM Sean Marks. « Je suis impatient d’avoir un joueur avec de telles qualités. Ses qualités athlétiques, sa vitesse s’appliquent à notre ligue. On l’a rencontré aussi, il est très motivé, il a des choses à prouver. C’est ce qui nous a impressionné. »

Comment la recrue s’imagine-t-elle au milieu de cette équipe ? « Je trouve que c’est le bon choix », assure le rookie sur son arrivée chez les Nets. « Je pense que je colle avec le système mis en place, avec ce que construit Jordi Fernandez. »

De la justesse avec Julius Randle et Mikel Brown Jr. ?

Sans oublier que, quelques heures avant la Draft, Sean Marks a fait venir Julius Randle pour renforcer son groupe. Mikel Brown Jr. va devoir alimenter les deux stars locales, Michael Porter Jr. et l’ancien ailier-fort de Minnesota donc.

« C’est génial. Quand on est un jeune joueur qui débute, on a envie d’acquérir le plus de connaissances possible. On veut pouvoir poser des questions, profiter de leur expérience. Ça va énormément compter pour moi », glisse-t-il. « Je veux avoir de l’impact immédiatement et faire ce que je fais le mieux : créer pour les autres et pour moi-même. Être entouré de vétérans, qui ont fait leurs preuves dans la ligue, comme Porter Jr. et Randle, ça va aider. Je vais tellement apprendre d’eux. »

Attention tout de même car la prise de décision n’est pas le fort du meneur de jeu, ni la défense. Et comme Julius Randle ne brille pas non plus toujours par la justesse de ses choix balle en main, Jordi Fernandez va avoir du travail. « On a déjà parlé de ça », confie l’ancien des Cardinals sur les secteurs où il va devoir rapidement progresser. « Je vais devoir être tenace, apporter défensivement. »

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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