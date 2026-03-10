Matchs
Saison terminée pour Egor Demin

Rookie des Nets, choisi dans le Top 10 de la dernière Draft, Egor Demin ne rejouera pas cette saison à cause de sa fasciite plantaire.

Egor DeminÀ environ un mois de la fin de la saison régulière, les Nets ont annoncé que leur rookie, Egor Demin, ne reviendrait pas sur les parquets avant le prochain exercice.

Victime d’une aggravation de sa fasciite plantaire au pied gauche, qu’il traîne déjà depuis de nombreux mois, le meneur de grande taille (2m03) va devoir observer plusieurs semaines de repos. Il voit donc sa première année dans la ligue s’arrêter au bout de 52 matches pour 10.3 points, 3.3 passes et 3.2 rebonds de moyenne, sur 25 minutes.

Passé par le centre de formation du Real Madrid puis la NCAA, Egor Demin avait été choisi par Brooklyn en 8e position à la Draft 2025. Sa saison n’a pas été linéaire, mais il a su montrer de bonnes choses au fil des semaines.

Âgé de tout juste 20 ans, le Russe laisse en tout cas le champ libre à Nolan Traoré au poste de meneur de jeu.

Egor Dëmin Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 BKN 52 25:09 39.9 38.5 83.1 0.4 2.8 3.2 3.3 1.8 0.8 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
