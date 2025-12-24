Les montagnes russes d’Egor Demin

Depuis le début de saison, Egor Demin montre parfois des choses intéressantes, mais vraiment par intermittence. Il enchaîne quelques bons matches, puis se rate ensuite pendant plusieurs jours. La preuve encore ces derniers temps. Pendant trois rencontres, il est passé à côté avec 4.7 points de moyenne à 31% de réussite au shoot. Le jeune Russe a alors été bousculé par son entraîneur.

« C’est très impressionnant parce que si on m’avait vu à 19 ans, je ne sais pas si on aurait pensé du bien de moi », se compare Jordi Fernandez, pour souligner la maturité de son rookie. « Il a fait un bon match contre Milwaukee après avoir été mis au défi. Dès lors, on veut toujours la même chose, voire mieux. Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 19 ans et ses intentions sont bonnes. »

La réponse d’Egor Demin fut en effet notable depuis quatre matches, avec 16.8 points de moyenne, à 49% de réussite au shoot et 42% à 3-pts. Soit la meilleure séquence de courte carrière. Le point d’orgue, ce sont ses 20 points (6/11 au shoot dont 5/9 à 3-pts) et 5 passes dans la victoire face à Philadelphie.

« Il veut toujours faire le bon choix », remarque son coach. « On est frappé par sa taille pour un meneur de jeu, sa capacité à shooter, à passer. Il est très bon pour trouver des bons tirs primés pour lui et ses coéquipiers et il est bien meilleur dans l’agressivité pour aller dans la raquette. Quand il arrive à conclure près du cercle, il est très bon. »

En défense, ce n’est pas encore tout à fait ça comme l’indique Jordi Fernandez. « Il doit encore accepter le défi en un-contre-un, l’impact physique des deux côtés du terrain mais j’aime sa progression », précise le technicien. « C’est vraiment spécial de voir un gamin de 19 ans avoir de l’impact et nous aider à gagner. »

Egor Dëmin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 25 23:22 38.8 35.3 84.2 0.5 2.7 3.2 3.4 1.9 0.9 1.8 0.3 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.