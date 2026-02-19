Nolan Traoré et les rookies des Nets, priorités de la fin de saison

Avec plus de dix victoires de retard sur les Hawks, 10e à l’Est, les Nets ont abandonné depuis longtemps l’espoir de s’inviter en playoffs. Actuellement 13e de leur conférence, les joueurs de Brooklyn sont plutôt à la « lutte » avec les Pacers et les Wizards pour la dernière place, dans l’espoir d’obtenir la meilleure position à la Draft.

Résultat, le développement des jeunes Nets sera un peu plus au cœur des priorités locales. « Chacun d’entre eux a progressé sur les points que nous surveillons. Évidemment, on veut qu’ils soient aussi performants que possible pour aider l’équipe à être compétitive. Parfois, cette efficacité ne vient pas immédiatement, que ce soit au tir, à la création, ou peu importe le domaine », remarque Jordi Fernandez.

Celui-ci pense à sa flopée de jeunes talents, Egor Demin, Danny Wolf, Drake Powell et Ben Saraf, sans oublier le Français Nolan Traore. « Mais ils ont tous montré de bonnes choses par séquences. […] Chacun d’entre eux suit un plan précis, chacun sait que nous faisons un point d’étape tous les dix matchs, et ils avancent dans la bonne direction », poursuit le coach.

Certains font des pas en avant plus importants que d’autres. C’est le cas de Nolan Traoré qui, depuis qu’il s’est installé récemment dans le cinq, enchaîne les bonnes performances. Sur ses quatre dernières sorties (2 victoires – 2 défaites), il tourne ainsi à 17 points (59% aux tirs dont 47% à 3-points) et 8 passes de moyenne !

« C’est simplement l’enchaînement des matchs, avec un niveau athlétique et une dimension physique bien plus élevés. C’est beaucoup plus exigeant », confie le Français sur son adaptation à la Grande Ligue. Une exigence à laquelle semble également se faire Danny Wolf qui tourne à 14 points de moyenne sur cette même séquence.

Aller jusqu’au bout du calendrier

« Je pense avoir enfin trouvé mes positions préférentielles. Je jouais avec confiance. Maintenant, il s’agit de construire match après match. Avant, je pouvais faire un bon match, puis enchaîner une série de rencontres où je n’étais pas à la hauteur de mes propres standards », constate le 27e choix de la dernière Draft.

« Je veux continuer à progresser dans tous les compartiments de mon jeu. Je veux être plus régulier à 3-points, continuer à créer du jeu pour mes coéquipiers et ne pas perdre de ballons, ce que je pense avoir plutôt bien réussi jusqu’ici. Et puis, je veux continuer à trouver mes marques : savoir où je vais obtenir mes tirs, apprendre quand attaquer et quand ne pas le faire », développe encore Danny Wolf.

Ce dernier, comme les autres rookies locaux, devrait encore récupérer des minutes dans la seconde partie de saison car Jordi Fernandez place l’expérience au cœur de leur développement. Et notamment en matière d’adaptation au calendrier très dense de la NBA. « Prendre soin de son corps, travailler à un certain niveau – pas seulement physiquement, mais aussi mentalement – c’est une chose à laquelle il faut s’adapter. »

« Jouer ensemble est important, mais ce qui compte aussi, ce sont les bonnes combinaisons sur le terrain qui peuvent les aider à progresser. Il faut les placer dans les meilleures conditions pour qu’ils réussissent, en les entourant des bons joueurs. Il ne s’agit pas seulement d’eux, mais de la compétitivité du groupe », conclut le coach.