Egor Demin s’appuie sur la concurrence avec Nolan Traoré et Ben Saraf

À la fin de la dernière Draft, de nombreux observateurs étaient perplexes quant à la stratégie des Nets. La franchise avait en effet utilisé cinq choix au premier tour pour collectionner les meneurs étrangers…

En 8e position, Brooklyn a ainsi sélectionné Egor Demin, un joueur russe passé par l’université de BYU mais aussi par le Real Madrid. En 11e position, les Nets ont misé sur Nolan Traoré, l’explosif meneur français. Puis, avec le 26e choix, ils ont pris Ben Saraf, meneur israélien qui a terminé son parcours européen à Ulm.

En juin, il était même difficile d’imaginer comment les Nets pourraient offrir du temps de jeu à ces trois rookies.

Mais Jordi Fernandez a trouvé une formule pour les faire cohabiter. Et Egor Demin nous expliquait que la présence de Nolan Traoré et de Ben Saraf à ses côtés avait facilité sa transition vers la NBA.

« C’est vraiment sympa. C’est une situation assez unique. Je ne pense pas qu’une autre équipe NBA soit dans la même configuration que nous cette année. C’est unique, et c’est sympa aussi pour nous trois de découvrir la NBA ensemble », disait-il. « Même si nos parcours sont différents, on vient tous de clubs européens, donc on s’est très vite rapprochés. On apprend beaucoup les uns des autres. Il y a une compétition entre nous, mais elle est saine. On essaie vraiment de s’entraider, de s’encourager et d’être de bons coéquipiers. »

La semaine dernière contre Orlando, Egor Demin et Nolan Traoré sont devenus le premier duo de rookies des Nets à marquer plus de 20 points chacun dans le même match depuis Albert King et Buck Williams… le 17 avril 1982 ! Et le Russe espère bien que le Français sera à ses côtés lors du Rising Stars de Phoenix, la saison prochaine.

Propos recueillis à Los Angeles.

Egor Dëmin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 46 25:01 40.6 39.6 86.2 0.5 2.7 3.1 3.3 1.8 0.8 1.8 0.3 10.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.