Enfin sur pied, Egor Demin a impressionné les Nets

Egor Demin a profité du dernier match de la présaison des Nets pour effectuer ses premiers pas sous les couleurs de Brooklyn. Face aux Raptors, le 8e choix de la dernière Draft n’était pas dans le cinq de départ, car Jordi Fernandez préfère que son jeune meneur réalise un retour progressif sur les parquets. Il a donc préféré une association Cam Thomas – Ben Saraf sur les lignes extérieures.

Mais en 19 minutes, Egor Demin a fini la partie avec 14 points à 3/5 au tir et 2/3 de loin, 5 rebonds, une passe et un contre, mais cela n’a pas suffi pour empêcher la défaite de Brooklyn (119-114) sur le parquet des Raptors d'un grand Scottie Barnes.

Une prestation que son entraîneur, Jordi Fernandez, a tenu à féliciter après la rencontre : « Il a été excellent. Nous voulons qu’il continue de travailler sur son physique pour qu’il soit capable de jouer plus de minutes, mais je suis satisfait de sa présence, de la manière dont il a parlé avec ses coéquipiers. »

Jordi Fernandez n’a pas été le seul à saluer la première sortie du rookie puisque Michael Porter Jr., auteur d’un très bon match à 34 points et 10 rebonds, a également tenu à souligner la prestation du nouvel arrivant.

Un pépin au pied qui interroge

« Il va vraiment devenir très fort »constate l’ailier des Nets. « Vu sa taille, s’il arrive à transposer toutes ses qualités de meneur chez les pros, il va devenir un vrai problème. Cela risque de prendre du temps pour qu’il s’adapte à la dimension physique du poste de meneur, mais une fois que cela sera fait, il va devenir vraiment, vraiment, très bon. »

Le physique d’Egor Demin a été une source d'interrogation durant l’intersaison des Nets. Touché par une inflammation au pied durant la Summer League, il n’avait pas pu jouer lors du dernier match à Las Vegas et n’a pas participé au camp d’entraînement des Nets. Le meneur a été autorisé à reprendre le basket en cinq-contre-cinq uniquement lors du déplacement à Macao pour les deux duels face aux Suns.

« C’est une blessure qui s’est aggravée avec le temps » explique Egor Demin. « Cela a commencé assez tôt puisque c’était présent déjà lors des ‘workouts' pour la Draft, mais ça a évolué en quelque chose de différent ensuite. Cela va prendre du temps avant de tout éliminer, mais tant que ce n’est pas grave, je suis prêt à jouer. »